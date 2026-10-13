Президент провел совещание с силовым блоком по итогам проверок боеготовности

Краткий пересказ от ИИ

Тема национальной безопасности была и остается вопросом номер один. Сегодня Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком. Шла речь о выводах, которые уже можно сделать после прошедшей проверки боеготовности не только Вооруженных Сил, но и подразделений внутренних войск.

Президент подчеркнул: Беларусь не вынашивает никаких агрессивных планов, но вынуждена, учитывая обстановку вокруг, держать порох сухим. Западные страны активно наращивают военные расходы на вооружение. Поэтому Александр Лукашенко категоричен - абсолютно все госорганы силового блока обязаны быть готовыми действовать профессионально, уверенно и оперативно.

Вопросы национальной безопасности

Каждый разговор с людьми в погонах повышает общий фон тревожности. Но не мы такие, а жизнь. Обстановка вокруг обязывает держать вопросы военной подготовки и слаженности силового блока на постоянном особом контроле. И хоть это совещание планировалось для того, чтобы обсудить итоги проверки боеготовности внутренних войск, на старте разговора Президент дал понять, что все будет масштабнее и затронет обеспечение национальной безопасности в целом.

Президент: Мы ни на кого нападать не собираемся

"Вы, наверное, заметили в средствах массовой информации в последнее время пристальное внимание наших западных так называемых партнеров к тому, что происходит в Вооруженных Силах Беларуси. Их прежде всего озаботил тот факт, что мы слишком часто, очень предметно и интенсивно проводим проверки частей Вооруженных Сил. Не только армии, но всех Вооруженных Сил", - отметил Президент.

"В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, хочу сказать для них, что никакой чрезвычайщины здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время в СМИ наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии как минимум, возможно, на Польшу с территории Беларуси и вместе с Беларусью", - заявил Александр Лукашенко.

"Второе направление их критики так называемой в отношении Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это - глупость полная", - добавил Президент.

Александр Лукашенко назвал глупостью то, что "сотворили латвийцы на границе". "Что мы там (якобы. - Прим. news.by) проникли на их территорию - люди в масках, военные - кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь", - подчеркнул белорусский лидер.

"Подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с Президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались. А, значит, и не проводились. Я это знаю точно. Потому что ваша (руководства белорусских силовых структур. - Прим. news.by) исполнительность абсолютно не подвергается сомнению", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод - получить деньги от Европейского союза самими латышами", - сказал глава государства.

Глава государства обратил внимание, что в средствах массовой информации постоянно "нарастает эта брехня", которая обращена в сторону Беларуси. "Им нужны деньги. Ни три Балтийских государства, бывшие республики Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки. Особенно в военной области. Как Польша - закупает танки, другие вооружения, которые сегодня не дешевы. Дров для населения нет, а танки и другую военную технику закупать надо", - сказал глава государства.

Совещание во Дворце Независимости

Как бы ни штормило на этом треке, как бы не нагнетали в западных СМИ, какие бы недружественные шаги не предпринимались Варшавой или Вильнюсом, Минск всегда готов протянуть руку дружбы. Безвиз для соседей и призыв выстраивать диалог, пока западные политики лепят из Беларуси врага и закрываются заборами.

"Не оправдывайтесь ни перед кем. Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны (а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет), им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому, если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им только благодарны. Это глупость несусветная со стороны некоторых военных. Скорее всего, не военных, а там же "умные" гражданские "стратеги". Это их тактика - отгородиться забором. Господь с ними, пусть отгораживаются", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что и в целях сдерживания нелегальных мигрантов эти заборы также малоэффективны: "Я уже как-то говорил: мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от четырех до шести минут".

"Ну что, построили они этот забор. Угрохали туда сотни миллионов долларов", - отметил глава государства.

Страны ЕС взяли курс на милитаризацию. Инфляцию и весь груз социальных проблем из-за этого почувствовали на себе простые европейцы. Но политики закусили удила. Бесконечная гонка вооружений, по подсчетам экспертов Европа удвоила военные расходы за пять лет, и масштабные учения у наших границ. А теперь уже и откровенные спекуляции на теме ядерного щита Европы.

Спекуляции Запада на ядерном оружии

"Глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в таких жестких условиях продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности.

Президент обратил внимание, что в нынешних непростых условиях и обстановке вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно.

Лукашенко: Должны быть готовы к самому негативному сценарию:

Весь механизм национальной безопасности должен работать как часы. Все его структуры - от военных до милиции и пограничников. Именно поэтому по поручению Президента и проводятся масштабные проверки. Утвержден их замысел, рассчитанный до конца года. Никаких тепличных условий.

Причем Президент ставит задачу делать это внезапно, точечно, так, как это будет в реальных боевых условиях. "В условиях войны, подчеркиваю это особенно, когда нужны единство, сплоченность всех Вооруженных Сил, не только армии - всего государства", - заявил белорусский лидер.

"Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны, известны. Но нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно, - подчеркнул глава государства. - Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия".

Александр Лукашенко напомнил про опыт начала Великой Отечественной войны, когда в 1941 году от руководства шли указания западному пограничному округу, в том числе частям, расположенным в Беларуси, не провоцировать, не создавать каких-то агрессивных намерений со стороны СССР, потому что распространялось мнение: войны не будет. "Мы же это помним", - заметил глава государства.

"Поэтому мы действительно не должны вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию со стороны наших соседей или через территорию наших соседей. Мы должны быть готовы всегда", - обратил внимание Президент.

Внезапная проверка боеготовности

С начала года большой контрольный срез прошел в Вооруженных Силах. В сентябре Госсекретариатом Совбеза проверено и одно из соединений внутренних войск. Впервые и внезапно. Хотели увидеть, как быстро и как слаженно и четко действуют соединения, насколько адекватно реагируют на сложную и экстремальную ситуацию.

Как докладывал Госсекретарь Совета безопасности, в соответствии с замыслом никаких послаблений военнослужащим не давали. "Это как меня информировали, но у меня есть другая информация. Мы об этом поговорим", - отметил Александр Лукашенко.

"Все этапы внезапной проверки я держал на личном контроле, и видел даже то, что вы не хотели, чтобы я видел. О промежуточных итогах меня информировал Государственный секретарь, и не только он, - подчеркнул глава государства. - Сегодня мы имеем результаты, которые заставляют задуматься о дальнейшем развитии войск - не только негативные результаты".

Александр Лукашенко объяснил, для чего нужны регулярные проверки и обучение особенно тех, кто в случае военного времени будет призываться из запаса. "Не стану скрывать от своих возможных соперников в будущем конфликте, - не дай бог, конечно, - но Министру обороны я постоянно напоминаю о том, что сегодня в стране должны быть определены точки, куда мгновенно, в течение суток (а нам логистика позволяет в Беларуси это сделать) выйдут Вооруженные Силы и эти точки займут. Укрепрайоны, как у нас их называли. Их определенное количество на западной границе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Каждую точку военнослужащий должен знать, особенно тот, кого мы будем призывать из запаса. Я это помню по своей военной службе непосредственно в армии. Нас тогда учили: вдруг что-то - ты должен быть в том окопе вот с таким оружием. Так делаем и мы сегодня, чтобы наши военнослужащие знали, на каком направлении действовать. Не один раз призвались, побывали в этом укрепрайоне и знали, каким оружием они будут оборонять нашу страну".

"А наши соперники должны знать: мы свою Беларусь хорошо знаем. Мы знаем, могут танки где-то пройти по лесисто-болотистой местности или не могут. Если не могут, где они пойдут, - констатировал он. - Мы четко понимаем, где нам разворачивать Вооруженные Силы". Президент в этой связи обратил внимание, что в нынешних условиях не получится проложить через болота дороги, как это делали в начале операции "Багратион" в 1944 году. Этого не позволят сделать современные средства вооружения, в частности беспилотники. Таким образом, есть четкое понимание, где потенциальный противник может переходить границу.

"Вот там мы это все должны перекрыть. Просто и понятно, не надо никакой великой стратегии со стороны Министерства обороны. Еще раз говорю: это очень важно для тех, кого мы призовем из запаса, чтобы они знали, где им находиться, - сказал он. - Потому что Карпенков (заместитель Министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков. - Прим. news.by) свои летучие отряды перебросит в течение нескольких часов куда надо. А вот доукомплектовавшись, проведя боевое слаживание из призывников, они должны знать, в каком окопе будут находиться".

"Это я говорю, чтобы Министерство обороны и министр понимали, чего я от вас хочу. Это даже не опыт СВО в Украине - это обычный опыт в Вооруженных Силах. Мы это отрабатываем и должны отрабатывать аккуратно, без спешки", - добавил белорусский лидер.

Вольфович: Проверки структур военной организации государства продолжатся

Что касается проверки 7-й бригады внутренних войск МВД, то все задачи были выполнены. 10 дней в режиме учебной тревоги. Отработаны вопросы перевода с мирного на военное время. Вскрытые проблемные вопросы - решаемы.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"С задачами справились, и довольно неплохо. Да, были вскрыты проблемные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением. Вопросы, которые надо подрегулировать в управлении, организации связи. Но это все решаемо. Тем более что предприятия военно-промышленного комплекса нашей страны стоят в первой линейке производителей средств связи. Поэтому тут я не вижу больших проблемных вопросов".

Еще один этап проверки - ротные тактико-специальные учения с подразделениями ВВ МВД. И в завершение - проверка огневой и физической подготовки каждого военнослужащего. "По огневой подготовке внутренние войска оценены на отлично. И довольно уверенно оценены по физподготовке", - отметил Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что на совещании Президент спрашивал не столько о положительных аспектах, сколько о проблемных. Об этом главе государства было доложено. "Состоялся мужской откровенный разговор, поставлены четкие конкретные задачи - до конца года принять все организационные управленческие решения и в последующем посмотреть, как это внедрено и используется в системе подготовки внутренних войск", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

Масштабные проверки в армии и других силовых структурах будут продолжены. Президенту и Главнокомандующему важно видеть объективную картину. Впрочем, как командиру любого ранга. В национальной безопасности второстепенного нет.