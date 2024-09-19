Президент рассказал, будут ли присутствовать на президентских выборах международные наблюдатели

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Беларусь никогда не была против присутствия международных наблюдателей во время проведения выборов в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 сентября на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ, сообщает БЕЛТА.

"Что касается СНГ, мы всегда за то, чтобы ваши представители и вы были у нас на выборах. Для нас это очень важно. Ваш дружеский совет, замечание или даже критика воспринимаются всерьез", - сказал Александр Лукашенко.

"Сегодня мы думаем, что делать с так называемыми иностранными наблюдателями, потому что мы знаем: их приезд - это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут", - обратил внимание Президент.