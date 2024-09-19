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Президент рассказал, будут ли присутствовать на президентских выборах международные наблюдатели
Беларусь никогда не была против присутствия международных наблюдателей во время проведения выборов в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 сентября на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ, сообщает БЕЛТА.
"Что касается СНГ, мы всегда за то, чтобы ваши представители и вы были у нас на выборах. Для нас это очень важно. Ваш дружеский совет, замечание или даже критика воспринимаются всерьез", - сказал Александр Лукашенко.
"Сегодня мы думаем, что делать с так называемыми иностранными наблюдателями, потому что мы знаем: их приезд - это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут", - обратил внимание Президент.
"Мы думаем, будем с вами советоваться в том числе, как нам в этой ситуации поступить. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой", - подчеркнул глава государства.
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