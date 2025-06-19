Президент: Саммит ЕАЭС и ЕЭФ-2025 должны быть подготовлены со знаком качества

Вся следующая неделя пройдет под знаком евразийской интеграции. В этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС уже в третий раз. К этой миссии Минск всегда подходит максимально ответственно.

Нас ждет сразу два важных события - не только саммит лидеров ЕАЭС, но и масштабный Евразийский экономический форум. Интерес огромный. Ожидается участие представителей трех десятков стран. СНГ, Азия, Африка… Свое желание присутствовать на форуме уже подтвердили более 2 тыс. участников. Это, конечно, приличная нагрузка на организаторов. Но принимать гостей Минск умеет. Тем не менее Президент призвал всех ответственных не только к максимальному гостеприимству, но и быть готовыми в содержательном плане.

Лукашенко: Особое внимание - содержательному наполнению всех мероприятий

Александр Лукашенко отметил, что в ЕАЭС есть что обсуждать, но заседания ради заседаний никому не нужны. "Повестка Высшего совета должна быть насыщенной и предметной, соответствующей нашим национальным интересам. Евразийская экономическая комиссия внесла аж 700 листов - 4 кг материалов. При этом чуть ли не все они предлагают принять без обсуждения. Если они так готовы и согласованы, соответствуют нашим интересам, как и других государств, ради бога. Если там все так хорошо. Если это пустая порода без грамма добавленной стоимости для союза, значит, такие вопросы не должны быть внесены в повестку дня, - заявил белорусский лидер. - Я об этом говорю, потому что я как председатель буду предлагать эту повестку дня".

Приоритеты председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году были изложены в обращении Александра Лукашенко к главам государств - членов ЕАЭС.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43beb77-2de5-40f1-ab4a-28914cf2b7fe/conversions/61c9eb09-dfeb-4d87-bf66-421dae5f7cdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43beb77-2de5-40f1-ab4a-28914cf2b7fe/conversions/61c9eb09-dfeb-4d87-bf66-421dae5f7cdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43beb77-2de5-40f1-ab4a-28914cf2b7fe/conversions/61c9eb09-dfeb-4d87-bf66-421dae5f7cdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43beb77-2de5-40f1-ab4a-28914cf2b7fe/conversions/61c9eb09-dfeb-4d87-bf66-421dae5f7cdc-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Они должны быть реализованы. Промышленная кооперация, транспортная политика, финансовый рынок, международное позиционирование и торговая экспансия на внешние рынки, формирование социальной составляющей интеграции - по каждому направлению нужна практическая отдача от принимаемых решений и тех документов, которые мы в итоге подпишем", - подчеркнул Президент.

Позиция Президента Беларуси - не замалчивать проблемные темы в ЕАЭС

В повестку лидеров уложили 14 вопросов (это немало). Принципиальный момент для белорусского Президента - обсуждать конкретику и все, что наболело в союзе. А проблем и вызовов сегодня хватает. 2025-й должен стать знаковым для евразийского объединения - закрепляется и определяется фундамент на ближайшие 5 лет.

Наталья Петкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9d265e6-75d3-41d8-843d-6e913eea74d9/conversions/e1d0b328-f4e1-46a6-91b5-f104206a05b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9d265e6-75d3-41d8-843d-6e913eea74d9/conversions/e1d0b328-f4e1-46a6-91b5-f104206a05b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9d265e6-75d3-41d8-843d-6e913eea74d9/conversions/e1d0b328-f4e1-46a6-91b5-f104206a05b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9d265e6-75d3-41d8-843d-6e913eea74d9/conversions/e1d0b328-f4e1-46a6-91b5-f104206a05b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В этом году Беларусь председательствует. И как всегда для любого интеграционного объединения, наверное, это очень хорошая встряска, потому что наш Президент никому не дает там ни уснуть, ни отдохнуть, все, что годами где-то там лежало, Президент всегда поднимает на поверхность, обозначая, актуализируя и обостряя. Именно для того, чтобы это решалось. К сожалению, у нас остались и ряд нерешенных проблем институциональных, достаточно серьезных. Эти вопросы тоже надо обсуждать, не замалчивать, обсуждать для того, чтобы понимать, как идти, как решать".

Заместитель премьер-министра Беларуси отметила, что будут рассматривать вопросы маркировки с точки зрения легализации поступления товаров на национальные рынки и общий рынок Евразийского экономического совета. "Достаточно много идет нелегальной продукции. Это не только про деньги, хотя это тоже важно - собираемость налогов и таможенных платежей, - подчеркнула она, - но это и про защиту нашего населения от того, чтобы не поступала продукция, которая непроверенная, непонятная, нелегальная".

Беларусь председательствует в ЕАЭС в 2025 году

На фоне абсурдных санкций и жесткой западной конкуренции мы заинтересованы выстраивать единое экономическое пространство с партнерами на Востоке. Для участников ЕАЭС это зачастую значит поиск компромиссов в чувствительных вопросах энергетики, торговли, перевозок, пошлин.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d2f384b-9b1c-4558-966e-7bfc9ee351bf/conversions/48344f42-35bd-4e07-b979-1ae74ec3320d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d2f384b-9b1c-4558-966e-7bfc9ee351bf/conversions/48344f42-35bd-4e07-b979-1ae74ec3320d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d2f384b-9b1c-4558-966e-7bfc9ee351bf/conversions/48344f42-35bd-4e07-b979-1ae74ec3320d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d2f384b-9b1c-4558-966e-7bfc9ee351bf/conversions/48344f42-35bd-4e07-b979-1ae74ec3320d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего общего экономического пространства на основе доверия и взаимопонимания", - заявил глава белорусского государства.

Эффект интеграции: экономика ЕАЭС растет

Беларусь делает главные акценты на инновационном развитии. Важно, чтобы промышленная кооперация не буксовала, чтобы вплотную занимались вопросами импортозамещения, чтобы механизмы финансирования работали как часы. Это сегодня особенно актуально с учетом ограничений. Эффект от интеграции уже ощущается.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"Евразийский экономический союз продемонстрировал в последнее время самое главное и самое ценное, что сегодня в мировой экономике есть - это устойчивость экономического роста. Когда западные экономики буксуют, когда они во многом деградируют и не в состоянии генерировать рост мировой экономики, экономики Евразийского экономического союза, Союзное государство России и Беларуси показывают рост и развитие экономики".

Как же так происходит? Экономист пояснил: "Дело все в том, что мы действуем правильно, мы избавляемся от опасных диспропорций, от опасных факторов. И взаимодействуем, развивая сотрудничество. Это и кооперация, и торговая кооперация, и производственная кооперация. Где это получается, это взаимные инвестиции".

Мировые лидеры приедут в Минск

В Минске ждут глав государств евразийской "пятерки": Путина, Токаева, Жапарова. Разве что только премьер Армении уже по традиции будет на видеосвязи. Также в мероприятиях примут участие государства - наблюдатели союза: Узбекистан и Куба. Президент Диас-Канель Бермудес приедет даже с официальным визитом. Ждут и Иран, но визит высокого уровня из-за обстановки в регионе (и это понятно) под вопросом. Будут делегации ОАЭ, Монголии, Мьянмы, Никарагуа.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Состоится Высший экономический совет в городе Минске, в котором в узком и широком формате главы государств, принимающих участие, обсудят текущую повестку дня, примут важные решения в отношении перспектив развития союза. Также планируется, что будут подписаны два соглашения между ЕАЭС и Монголией, между ЕАЭС и ОАЭ о торгово-экономическом сотрудничестве, которые дадут более широкие возможности для выстраивания торгово-экономических отношений членов ЕАЭС с этими государствами".

Пока еще мы надеемся на официальный визит президента Ирана. Хотя мы понимаем ситуацию, которая происходит в регионе, желаем быстрейшего урегулирования, наступления мира на этой земле".

Вопросы большой политики обсудят на полях саммита ЕАЭС