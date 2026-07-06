Президент - военным: "Народ доверил нам самое дорогое - мирное будущее"

Глава белорусского государства 6 июля чествовал выпускников военных вузов Беларуси и России. Благодарности Президента объявлены выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе.

Александр Лукашенко также вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Повод хоть и торжественный, но с учетом складывающейся обстановки прозвучали и тезисы на злобу дня.

Белорусский лидер подчеркивает (как бы ни нагнетали извне): воевать мы не собираемся, но порох, конечно, нужно держать сухим. И сильная, подготовленная армия - главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.

Выпускники военных вузов и высший офицерский состав во Дворце Независимости

Призвание - Родину защищать

"Учиться нужно постоянно, оглядываясь на все современные вызовы, угрозы, на опыт военных конфликтов, особенно в последнее время. На данном этапе обучения мы поняли, что защитить нашу страну от вероятной агрессии можно только сообща, только совместными усилиями", - считает полковник Андрей Бурый.

"Окончил факультет линейного штаба с золотой медалью, чем очень доволен. Поступая на факультет, я понимал, что это будет новый толчок в нашем профессиональном развитии. И действительно, окончив факультет Генерального штаба, все выпускники осознали, что это именно тот путь, который должен избрать каждый офицер, каждый человек, носящий погоны, для дальнейшего развития, для дальнейшего становления, для внесения вклада в обороноспособность нашего государства".

Белорусы хорошо усвоили уроки истории. Свое суверенное настоящее и будущее строим на героических и трудовых подвигах поколений. Как бы ни пытались втянуть извне, новые конфликты нам не нужны. Но информационная война - наша реальность.

Президент: По-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную армию

Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля и органично сочетается с празднованием Дня Независимости Беларуси. "Эта связь очень символична", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"По-настоящему суверенной может быть только та страна (особенно сейчас), которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах", - заявил белорусский лидер.

Главный очаг напряженности в регионе - конфликт в Украине

И без спекуляций на теме Украины хватает реальных проблем. Залеты беспилотников на белорусскую территорию, разведывательная деятельность, прямые угрозы из Киева. Уже дважды за последнее время были совершены атаки на автобусы с белорусами в Брянской области.

Александр Лукашенко призывал - надо договариваться. Но продолжающаяся поддержка Запада показывает, что мир для них - невыгодное дело.

Президент: Продолжается гибридная война против нашей страны

"Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский союз открыто взял курс на милитаризацию (а это фактически - НАТО). Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой "угрозы с востока", - заявил Президент Беларуси.

Он обратил внимание, что главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине. "Партия войны" всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная "партия войны", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание также и на продолжающуюся гибридную войну против Беларуси, в которой используются экономический диктат, политический и информационный прессинг, активный шпионаж и провокации на южных границах страны.

"Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость, наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", - добавил он.

Президент: ВС - главный гарант нашей независимости и территориальной целостности

В Беларуси в начале года по поручению Президента состоялась внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Да, не все было безупречно. По ее итогам дальнейшую стратегию определили на большом совещании у главы государства. Ядерное оружие и "Орешник", конечно, хорошие сдерживающие факторы, но подготовка офицеров - приоритет.

"Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на протяжении многих лет строила, развивала и укрепляла Вооруженные Силы - главный гарант независимости и территориальной целостности.

"Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса "Орешник" и тактического ядерного оружия, - подчеркнул Президент. - Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты".

"Мы не бравируем этими вопросами. Не поднимаем их для того, чтобы кого-то напугать. Но вы должны понимать, что это оружие - не хлам, который свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И те, у кого горячие головы, должны остудить их (свои головы. - Прим. ред.)", - продолжил глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко не видит поводов почивать на лаврах. Наоборот, впереди огромнейший фронт работы, и это стало очевидным по итогам недавней проверки боеготовности войск.

"Убежден, вы понимаете это не хуже меня. У каждого из вас, особенно у получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, которые сегодня очень нужны нашей стране", - сказал белорусский лидер участникам мероприятия.

Обращаясь к генералам, он подчеркнул: "Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, - свое мирное настоящее и будущее. - И самое главное: есть офицер - есть армия. Нет офицера - армии не будет", - сказал Александр Лукашенко и добавил, что самой мощной и действенной становится та армия, которая воюет.

Однако для Беларуси такой способ совершенствования Вооруженных Сил неприемлем. "У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет, - это США. Нам это не надо, нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас - офицеров и генералов", - сказал белорусский лидер.

"Время непростое. Мы - мужики. И мы должны защитить не только свою страну - свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит", - добавил Президент.

Посвятить жизнь военному делу - это не как на гражданке: "передумал" и кардинально сменил направление/профессию. Такое не каждому под силу: ограничения, самоотдача, верность долгу.

От людей в погонах Президент требует безупречного выполнения задач по предназначению. А тылы государство прикроет.

Президент о поддержке военных

Александр Лукашенко от всей души поздравил присутствующих с успешным окончанием учебы в военных вузах и присвоением генеральских званий, а также пожелал им успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла: "Уважаемые друзья, я еще раз поздравляю наших генералов, отличников. Очень хотелось бы пожелать генералу Хренину, чтобы он не забыл этих ребят, которые отлично учились. Я понимаю, по-всякому бывают жизни, но отличниками просто так не становятся. Все равно в какой-то степени они лучше. Забывать об этом нельзя. За ваше здоровье, за ваши тылы, чтобы вы не отвлекались на кухонные дела, чтобы вы служили Родине так, как положено. И чтобы, откровенно вам скажу, мне не было стыдно, что мы взяли курс на то, чтобы тылы ваши обеспечить. Чтобы вы понимали, не дай Бог, что случится, что ваши дети, ваша семья, жена будут в безопасности и будут иметь хоть какой-то фундамент под свою жизнь. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах,. Потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет. А за нами, еще раз подчеркиваю, семья".

"С праздником вас - Днем Независимости, с праздником, который мы празднуем в эти дни. Желаю вам крепкого здоровья. Будьте всегда такими внешне, по крайней мере, как сегодня. Счастья и успехов вам, дорогие офицеры и генералы. Успехов вам!" - поздравил Президент.

Александр Агейчик, генерал-майор:

"Проверка, которая прошла в Вооруженных Силах, показала очень много нюансов, на которые нам, как военным, необходимо обратить внимание. И мы на сегодняшний день уже принимаем меры. В частности, могу сказать о своем 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах, где мы пересмотрели полностью подготовку наших военнослужащих. Идет упор на практическую составляющую. Военнослужащим сегодня даются знания, направленные прежде всего на изучение современных способов ведения боевых действий, практические знания по изучению образцов вооружения, военной специальной техники, которые в дальнейшем им помогут в выполнении учебно-боевых задач на территории Республики Беларусь".

На их погонах суверенитет и обороноспособность нашей страны. А значит, каждого из нас. Служба 24/7. Без выходных и праздников. И это осознанный выбор - служить Беларуси и народу.