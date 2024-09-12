"Низкий поклон за ваш труд!" Президент вручил награды лучшим труженикам Гомельщины

В Гомельской области городской поселок Корма сегодня встречает праздник хлеборобов. Эта добрая традиция - благодарить тружеников села, отмечать труд целых династий. Орденов, медалей и Благодарности Президента удостоены трудовые коллективы, представители различных отраслей агропромышленного комплекса Гомельщины. Вручал их лично Александр Лукашенко.

Столица "Дожинок" в Гомельской области - городской поселок Корма. Наверняка до праздника немногие знали, что вообще такой есть.

Тихий, уютный, он практически равноудален от Гомеля и Могилева. Живут здесь более 7 тыс. человек. И для них их городок, безусловно, самый лучший.

12 октября на "Дожинки" сюда приехал Президент. Как и обещал – побывать на празднике во всех регионах. Обновления в Кормянском районе заметны, особенно с воздуха. Но лоск нужен всей Гомельщине, особенно что касается культуры земледелия.

Президент о культуре земледелия и показателях на Гомельщине

"Думайте в целом по Гомельской области, что будем делать. Все это красиво, а показатели? Для того чтобы были показатели, нужны люди. Надо организовать этих людей, заинтересовать. Думайте в целом о Гомельской области, что будем делать," - поставил задачу Президент.

Александр Лукашенко никогда не отрывался от земли и не понаслышке знает, что такое тяжкий труд тех, кто кормит страну. Конечно, для людей очень ценна и важна эта личная поддержка.

Президент - аграриям: низкий поклон за ваш труд!

Во время церемонии чествования передовиков уборочной кампании Александр Лукашенко сказал: "Низкий поклон за ваш труд. За терпение и умение работать вопреки всем невзгодам и обстоятельствам (это очень характерно для нашей Гомельщины). Таким, от которых даже могут опуститься руки, но не у вас".

Возрождение земель, пострадавших от чернобыльской катастрофы

Гомельщина - регион, больше других пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС. Раньше эти земли считались неперспективными. Но наш Президент всегда своим примером показывал, что здесь можно жить и получать чистый урожай. За 3 десятилетия сделано невозможное для возрождения этих территорий. А самый показательный результат - люди никуда не хотят уезжать.

Факт На ликвидацию последствий было направлено около $23 млрд бюджетных и внебюджетных средств

Если бы 3 десятилетия назад чернобыльские земли бросили, их бы никогда не вернули в севооборот. 6 специальных программ, колоссальная работа ученых, несколько десятков миллиардов рублей на медицину, жилье, дороги, образование. И этот чернобыльский путь Президент прошел вместе со всей страной. Сейчас Гомельская область - высокоразвитый агропромышленный регион.

"Сейчас Гомельская область - высокоразвитый промышленный и аграрный регион с большим туристическим потенциалом, - подчеркнул глава государства. - Мы сохранили доступ к богатым и очень востребованным ресурсам, поэтому имеем возможность добывать не только торф, но уголь, нефть, калий. Занимаемся планомерным развитием этих территорий в рамках чернобыльской программы и думаем о новых горизонтах".

По словам Президента, есть договоренности изучить недра Гомельской области. "И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - заявил глава государства.

Президент пообещал новую программу возрождения Полесья

Президент пообещал новую программу возрождения для Полесья и Гомельщина примет в ней участие. Обновят и "чернобыльскую программу". Это совершенно другие перспективы для региона.

Технологичные производства, а значит новые рабочие места. Для людей также самое важное - закрытие базовых вопросов: жилье, медицина, образование детей. Даже на примере Кормы - маленький поселок с промышленной, сельскохозяйственной базой. Словом, все для жизни и работы.

А. Лукашенко: Мы наших людей на произвол судьбы не бросили

За следующую пятилетку необходимо адаптировать стратегию и тактику использования потенциала Гомельского региона. Одна пятилетка - и регион должен измениться и внешне, и внутренне, особенно в производстве, - поставил задачу Президент. - Вы будете активно участвовать в новой программе для Полесья, а также усилим, уделим особое внимание чернобыльской программе. Должен дать результат и "Один район - один проект".

Факт В 2024 году Гомельская область больше остальных в стране пострадала от урагана

В 2024 году Гомельщина больше остальных регионов Беларуси пострадала от урагана. Устранение последствий бурелома - процесс небыстрый: распилить, вывезти, переработать древесину. Когда такие масштабы, это не только дело специалистов, всем миром нужно включаться.

Свою лепту может внести каждый. Президент показал пример - буквально накануне высаживал ели и дубы на родине.

"Сильно пострадали и леса. Их надо восстановить. И я вчера предложил это сделать сообща", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что лес - это жизнь. "Давайте проведем акцию и высадим новые деревья на поврежденных участках. Сделаем это вместе, толокой, как всегда это было в Беларуси", - призвал глава государства.

Президент инициирует белорусов подключаться к лесовосстановлению

"Дожинки". Сама идея этого аграрного праздника - кардинально преображать самые удаленные уголки страны. Изменилась Корма и район. Много нужных социальных объектов отремонтировано и построено. Сами же на это заработали. И это огромный вклад аграриев.

Президент вручил награды лучшим труженикам Гомельщины

Лучшим труженикам Гомельской области Президент вручил государственные награды. Это руководители предприятий, операторы машинного доения, водители, трактористы-машинисты. А среди них есть и женщины. И силу их характера видно сразу. Хочется оставаться женщиной в любой ситуации, даже если всего 11 градусов.

Галина Трибунах, директор ОАО "Звезда":

"Труд работников сельского хозяйства - это самый почетный и самый уважаемый, потому что мы на сегодняшний день обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны. Кто еще, если не мы? Люди будут работать, когда будет у них достойная заработная плата, а у нас сегодня достойная заработная плата. От этого идет и успех".

Юрий Васильцов, директор ОАО "Тихиничи":

"Без дисциплины никуда. Но я как руководитель каждый год вижу, должно быть какое-то развитие, необходимо что-то строить, новые какие-то объекты, изучать новые технологии, не бояться принимать решения. Это неважно, если что-то не получается, нельзя на этом останавливаться".

Светлана Атрощенко, ведущий инженер-технолог Полесского производственного участка ОАО "Милкавита":

"Чтобы добиваться успеха, нужно постоянно поддерживать качество продукции, развиваться, не стоять на месте. Конкурентов очень много, поэтому надо работать".

Трудовому коллективу ОАО "Тихиничи" Президент подарил трактор

Отмечен труд и целых коллективов. Президент вручил очень нужный подарок - трактор - коллективу "Тихиничи" Рогачевского района.

На "Дожинках" в Корме А. Лукашенко подарили пояс-оберег

Корму называют льняной столицей юго-восточного региона. Здесь и урожай, и переработка, и технологии ткачества сохранили. Кстати, местные умелицы уже были удостоены спецпремии Президента деятелям культуры и искусства "За духовное возрождение". Поэтому вопросом, а что подарить Президенту, ломать голову не пришлось.

"Дожинки" - фестиваль-ярмарка. Здесь можно купить все, чем богата гомельская земля: сезонные овощи, фрукты, мясные шедевры и, конечно, выпечку. Словом, и хлеб, и зрелища.

Мы посмотрели обзоры, поселок уже облюбовали блогеры и путешественники. Контент для них будет и аутентичный. История городского поселка начинается с XVI века.

В следующую субботу "Дожинки" примет Воложин