Президент заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко

Александр Лукашенко детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых в Могилевской области.

Во время доклада отдельное внимание было уделено трем хозяйствам региона, которые убирают последние гектары поздних посевов. Особое внимание глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении.

Отдельной темой доклада руководителя Могилевской области стала подготовка к предстоящему семинару в Шкловском районе. Его планируется провести на базе одного из райагросервисов.