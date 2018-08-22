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Президент Александр Лукашенко направился с визитом в Сочи

В программе - переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, а также мировую повестку дня.

Напомним, возможность встречи в Сочи лидеров двух стран обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда главы стран договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия.

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