Президент Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом "Славянки"

Проверка и контроль исполнения поручений - сегодня Президент посетил бобруйское предприятие "Славянка". Оно специализируется на пошиве одежды, однако теперь здесь наладили выпуск масок и костюмов спецзащиты. О том, что побывает на подобных производствах, Александр Лукашенко говорил на прошлой неделе. Глава Администрации подготовил подробный список таких предприятий. Все они нацелены на выполнение жесткого поручения: удовлетворить массовый спрос на предметы защиты. Процесс постоянно контролировали ответственные высшие должностные лица. Сегодня - проверка президентского уровня. Как и обещал Президент, обеспечение врачей, больниц и населения оценил лично.









Удовлетворить массовый спрос на предметы защиты

Процесс постоянно контролировали ответственные высшие должностные лица. Кадры посещения предприятий главой Администрации, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна.

"Славянка" уже отшила примерно 7 тысяч комбинезонов для медиков и около 200 тысяч масок. При необходимости готовы наращивать производство. Потому что безопасность врачей - главный приоритет при борьбе с коронавирусной инфекцией. Уже во время общения с коллективом завода у Александра Лукашенко спросили о начале занятий в школах с этой недели.