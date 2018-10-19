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Президент Александр Лукашенко рассказал, какой видит Беларусь на расстоянии
Без образования нет нации. С таких слов Президент начал общение с талантливой молодежью в Гродненском университете имени Янки Купалы.
На встрече присутствовали также студенты медицинского и аграрного вузов. Александр Лукашенко отметил, что высшие учебные заведения Гродненщины - настоящие интеллектуальные центры не только для региона, но и для страны. Максимум открытости - именно на такой формат общения нацеливал ребят Глава государства. Кто, как не молодежь, расскажет, чем живет регион, да и само поколение Z. В итоге разговор со студентами получился очень обстоятельным и искренним. Обсуждали самые разные темы - львиная доля вопросов так или иначе касалась образования. Но многим ребятам, например, хотелось узнать - это показал опрос, который накануне провели среди учащихся, - какой видит Александр Лукашенко Беларусь на расстоянии. Все-таки Президенту по долгу службы часто приходится бывать в зарубежных командировках.
Предварял общение со студентами комплексный взгляд на развитие областного центра и всего Гродненского региона. Руководство области доложило о проблемах в сельском хозяйстве. Из-за погоды есть недобор по зерну. О социально-экономических перспективах и градостроительных планах Гродно Президенту рассказали на площадке агротуристического комплекса "Коробчицы". Областной центр должен развиваться без спешки и застраиваться с умом. При этом необходимо развивать и населенные пункты в сельской местности, находить своего рода изюминки для их использования, в том числе в сфере агротуризма.
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