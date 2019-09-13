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Президент Александр Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с ОАЭ

Александр Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом Президент заявил сегодня на переговорах с наследным принцем Абу-Даби. Он впервые посещает Беларусь с официальным визитом. Шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян также занимает пост заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ. В центре внимания - двустороннее сотрудничество и программы в разных сферах, представляющих взаимный интерес.

В этом году товарооборот между странами растет. На переговорах речь не только об экономике - Александр Лукашенко и наследный принц Абу-Даби обменяются и мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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