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Президент Азербайджана по телефону поздравил А. Лукашенко с победой на выборах

Лично с победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Телефонный разговор двух лидеров состоялся сегодня по инициативе азербайджанской стороны.

Ильхам Алиев выразил самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с убедительной победой Александра Лукашенко, подчеркнув, что в Азербайджане особенно ценят дружественные отношения с руководством братской Беларуси.

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