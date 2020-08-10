Президент Азербайджана по телефону поздравил А. Лукашенко с победой на выборах

Лично с победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Телефонный разговор двух лидеров состоялся сегодня по инициативе азербайджанской стороны.



Ильхам Алиев выразил самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с убедительной победой Александра Лукашенко, подчеркнув, что в Азербайджане особенно ценят дружественные отношения с руководством братской Беларуси.



