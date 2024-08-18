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Президент: Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии
Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу "Россия", сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Украина держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных. "Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках - так, как это в случае войны, обороны было бы, - наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и прочие - самые подготовленные, они свою работу делают", - рассказал Александр Лукашенко.
Президент напомнил о дополнительном обострении обстановки на границе в конце июня - начале июля, когда велась подготовка к параду в Минске на День Независимости. Тогда в Беларусь, в том числе из России, переместилось немало летательных аппаратов и подразделения сухопутных войск, которые участвовали в параде.
"Ясно, что они (в Украине. - Прим. БЕЛТА) видели перемещение к нам, американцы же им всю информацию дают. И подумали, что, как они сказали, "Путин опять будет наступать с территории Беларуси". Из-под Гомеля, как это было в начале СВО. И они к 120 тысячам начали перебрасывать военнослужащих, - рассказал глава государства. - В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было".
Александр Лукашенко рассказал, что потом по каналу коммуникации, который существует с украинскими спецслужбами, удалось обсудить ситуацию: "Мы запросили: "Вы зачем это делаете?" Они нам честно сказали: "Вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под Гомеля". Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели".
"А те подразделения, которые два с половиной года там были введены, они и тогда, и теперь. И с их стороны, и с нашей стороны присутствуют. Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет", - заметил Президент по поводу некоторых разговоров вокруг "отвода" войск.
Более того, уже в августе Беларусь была вынуждена реагировать на нарушение своего воздушного пространства украинскими ударными беспилотниками. "Почему мы жестко отреагировали на это? Потому что уже надоело. Они постоянно нарушают восточную часть нашей границы, если летят в Питер, туда дальше. Некоторые беспилотники, собранные в Украине, летают 3-5 тыс. километров, долетали же до Татарстана. Они цепляли нашу границу. Мы их предупреждали. Конечно, наше ПВО это видит и сразу информацию передает российским противовоздушным силам".
Александр Лукашенко подчеркнул, что был вынужден реагировать по всем направлениям, когда беспилотники уже фактически вторглись на белорусскую территорию.
"В том числе развернув Вооруженные Силы и опять те же войска, которые мы отвели. Считайте, треть армии мы ввели (на территории вблизи южной границы. - Прим. БЕЛТА) и даже на западе мы провели мобилизацию и перекинули на юг, на полигон готовить наши части. Это было плановое мероприятие. Там тоже несколько тысяч ребят готовятся - западного, северо-западного направления. Оттуда мы перебросили", - рассказал Президент.
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