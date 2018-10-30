Президент: Беларусь всегда будет хорошим и надежным другом Армении

Вопросы глобальной безопасности вновь обсуждают в Минске. В эти дни белорусская столица впервые станет площадкой для проведения авторитетной встречи основной группы Мюнхенской конференции. Главное, что будут обсуждать более 70 делегатов из разных стран (а это президенты, главы правительств и внешнеполитических ведомств), это отношения по линии Восток - Запад. Впрочем, и Восток, и Запад Минску доверяют. А за вклад в укрепление безопасности в регионе выбирают местом встречи именно нашу страну. Конструктивную роль Минска высоко оценивают и в Ереване. Впрочем, Александр Лукашенко сегодня во время встречи с президентом Армении подтвердил: Беларусь всегда будет хорошим и надежным другом. Во Дворце Независимости обсуждали двусторонние отношения, а также международную обстановку. Армен Саркисян подчеркнул важную роль Беларуси в разрешении конфликтов: минская площадка, по его словам, отличается стабильностью и предсказуемостью, где регулярно и успешно решаются самые разные международные проблемы. Один из примеров - Минская группа ОБСЕ, занимающаяся поиском путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Продолжит Вероника Бута.

Беларусь как международная площадка по разрешению конфликтов и кризисов себя уже зарекомендовала. Официальному Минску, который уже столько лет вносит свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе, доверяют. Белорусская столица все чаще становится комфортной платформой для диалога. Всем известны минские соглашения, переговоры по линии ОБСЕ. В этом году Минск наравне с крупнейшими геополитическими центрами принимает и основную группу Мюнхенской конференции по безопасности.

Хозяевами этого форума уже были Вашингтон, Пекин и другие столицы глобальных мировых игроков. Теперь такое право за Минском. Официальное открытие встречи состоится завтра, а сегодня в столицу активно прибывают участники конференции, среди них - главы государств и правительств.

Участие во встрече основной группы Мюнхенской конференции для Армена Саркисяна еще и отличная возможность обсудить двусторонние отношения Беларуси и Армении. Сегодня во Дворце Независимости – первая личная встреча президентов.

Армен Саркисян открыто сказал, он рад тому, что именно в Беларуси состоится разговор о мире и безопасности. Ведь сложно представить на карте место более подходящее для обсуждения таких вопросов. Наша площадка уже завоевала авторитет и доверие на глобальной политической карте. Здесь регулярно решаются самые разные международные проблемы - от конфликтов у наших соседей до вопросов киберпреступности. Вспомнили и Минскую группу ОБСЕ. С начала 90-х с ее помощью ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта. Сегодня образ Беларуси - это образ стабильности.

В должности президент Армении с апреля этого года. Весной государство Закавказья переживало непростой период перехода к парламентской форме правления, страну охватили акции протеста. Беларусь не осталась равнодушной. После телефонного разговора двух президентов в Ереван по просьбе Александра Лукашенко вылетели белорусские журналисты, которые в ежедневном режиме освещали те непростые события.

Армения и Беларусь - партнеры по целому ряду интеграций. В экономических вопросах сотрудничаем по линии ЕАЭС, в вопросах военно-политических - в рамках ОДКБ. Активно идет работа в формате СНГ. Несмотря на перемены внутри страны, векторы внешние останутся прежними. В этом президент Армении заверил журналистов в том самом апрельском интервью.

Взаимная торговля между нашими странами ежегодно прибавляет. В этом году товарооборот уже вырос на треть (за 8 месяцев в общей копилке 31 млн. долларов). Причем большая часть – это белорусский экспорт. В основном продаем тракторы, молочные продукты и мебель. Однако потенциал гораздо выше, отметил белорусский лидер.

Интерес в первую очередь к сфере новых технологий, включая науку и IT. Оно и понятно, с одной стороны - веяния времени, с другой - интерес личный. Президент Армении по образованию физик. Впервые Армен Саркисян посетил Академию наук Беларуси еще молодым ученым в 1976 году - участвовал в работе международной конференции. А сегодня уже в новой должности обсудил возможные белорусско-армянские научные проекты: ждут совместных открытий в области цифровых и лазерных технологий, кибербезопасности, ядерной энергии и фармацевтики.

Еще одно перспективное направление - это пищевая промышленность. Минск и Ереван могут не только взаимодействовать между собой, но выходить с произведенной продукцией на рынки других стран. Сегодня спрос на товары, сделанные в Беларуси, в Армении высок. Покупают и продукты питания, и нашу технику. Здесь представлены более 80 белорусских предприятий. К примеру, армяно-белорусский торговый дом обеспечивает пятую часть белорусского экспорта на этот закавказский рынок. Кроме того, Ереван заинтересован в нашем наземном транспорте – сотни автобусов и троллейбусов нуждаются в замене, и Беларуси есть что предложить.

Впрочем, фундамент для развития сотрудничества - и добрые отношения между народами. А еще, как скажет президент Армении, высокий авторитет Александра Лукашенко в его стране. Уважают и доверяют, а ведь этого тоже немаловажно для диалога Минска и Еревана.