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Президент: "Беларусь всегда будет надежным партнером для Европейского банка реконструкции и развития"
Беларусь всегда будет надежным партнером для Европейского банка реконструкции и развития, заявил сегодня Президент на встрече с главой финансового учреждения Сумой Чакрабарти. Так, 2018 стал самым успешным за всю историю сотрудничества. За прошлый год инвестиции в экономику Беларуси увеличились в два раза. ЕБРР профинансировал 21 проект на сумму более 360 миллионов евро. Особо Александр Лукашенко отметил тот факт, что большое внимание банк уделяет проектам, от которых зависит качество жизни людей. Президент Европейского банка реконструкции и развития в нашей стране уже в третий раз. По словам главы ЕБРР, динамика сотрудничества - налицо. Сегодня Беларусь - в десятке стран-партнеров. Ближайшая цель - топ-5.
Александр Лукашенко предложил Суме Чакрабарти провести в Беларуси запланированное на 2022 год очередное заседание управляющего совета ЕБРР. Президент заверил, что все пройдет на самом высоком уровне.
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