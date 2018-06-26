Президент: Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам

Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. С таких слов белорусского лидера началась церемония вручения верительных грамот. Сразу 10 новых послов в иностранном дипломатическом корпусе. Среди них представители Польши, Италии, Пакистана, Узбекистана, Эквадора. А дипломаты Кипра, Мьянмы, Непала, Конго и Замбии будут работать у нас по совместительству. На церемонии говорили не только о двусторонних перспективах, но и в целом о приоритетах белорусской внешней политики. В ее основе - миролюбие. Самые интересные детали протокола и планы дипломатов в репортаже нашего политического обозревателя Натальи Бреус.

Есть у дипломатов хорошая и красивая традиция - начинать работу в стране с церемонии вручения верительных грамот. Именно с этого символического момента официально стартует миссия посла. Но от каждого ждут не символического, а вполне ощутимого вклада в развитие двусторонних отношений. И ближайшее время во многом станет определяющим для Беларуси и этих 10 государств на разных континентах.

"Welcom, добро пожаловать, прывітанне!" - сегодня эти слова звучали на крыльце Дворца Независимости. Здесь глава службы госпротокола белорусского МИДа встречает новичков в посольском корпусе. Так принято. О том, что приехали представители самых разных стран, понятно не только по разным языкам, но и по нарядам. Встречают-то, как и везде, по одежке. Если послы европейских государств в строгих костюмах, то колоритные посланники азиатских стран выделяются. Вот посол Мьянмы цепляет взгляд своим необычным головным убором со сложным названием "гаунг-баунг". Такой тюрбан с отогнутым концом даже напоминает парус. Открытая улыбка посла Конго, сдержанное рукопожатие кипрского дипломата. Посланник официального Рима на итальянский манер в солнечных очках, говорит, что теплая у нас погода, почти как дома. Всего два месяца как прибыл с Апеннин.

Это первые впечатления итальянского посла. За плечами серьезный дипломатический стаж - работал в Москве, Азербайджане, Африке, Германии. Надо сказать, что и общий багаж между нашими странами вполне приличный. Минск и Рим связывают годы успешного сотрудничества не только в гуманитарной сфере, а Италия ежегодно принимает на оздоровление белорусских ребят, но и в экономике. Тут можно и нужно прибавлять.

Периодически в зарубежном дипкорпусе проходит ротация. В этот раз сразу 10 новых послов аккредитованы в нашей стране. Среди них представители не только Италии, но Польши, Пакистана, Узбекистана, Эквадора.

А дипломаты Кипра, Мьянмы, Непала, Конго и Замбии будут работать у нас по совместительству. Верительная грамота - это бумага, подтверждающая полномочия посланников. Только приступая к работе, зарубежные послы не получают документ, а наоборот, сдают его. Александр Лукашенко отмечает особую ответственность миссии дипломатов, рассчитывая, что новые послы увидят в Беларуси прежде всего страну возможностей.

Обращаясь к посланникам десятка стран, Александр Лукашенко говорит о главной национальной черте белорусской внешней политики.

Каждый из дипломатов не просто представляет интересы своей страны, но призван работать для продвижения сотрудничества с Беларусью. У Минска есть интерес развивать диалог не только с Европой, но с Латинской Америкой и Азией. Например, создана хорошая основа для развития контактов с Пакистаном.

"Дай Бог, все получится", - именно такими словами Александр Лукашенко приветствовал посла Пакистана, имея в виду, что страны замахнулись на глобальные проекты в Южной Азии - в промышленности, АПК и инфраструктуре.

А вообще, небольшая аудиенция - для каждого дипломата. Несмотря на четверть века дипотношений и плотные контакты в последнее время лидеров на площадках интеграционных объединений, полноценное посольство Узбекистана открылось в Беларуси буквально в прошлом месяце. Так что, с почином! И символический бокал шампанского тут как нельзя кстати!

Товарооборот хоть и растет - мы экспортируем тракторы, сельхозмашины, дорожную и строительную технику, но 130 миллионов долларов - не предел мечтаний и возможностей для Минска и Ташкента. Чтобы значительно углубить взаимодействие по всем направлениям, главы государств намерены обстоятельно поговорить лично. Кстати, официальный визит белорусского лидера в Узбекистан запланирован на этот год.

Аккредитация послов африканских стран позволит найти новые точки соприкосновения. Пока не раскрыт еще для нас потенциал этого континента - надо срочно наверстывать!





Так совпало, что дипломатическая миссия вновь прибывших послов стартует во время, которое проходит в Беларуси под знаком Года малой родины. Для нас это возможность привести в порядок дорогие сердцу места, благоустроить родной уголок. А для послов это время не только для того, чтобы лучше познакомиться с культурой и традициями, но и проникнуться белорусским колоритом. "Именно так поступаю", - признается Артур Михальски - новый посол Польши в Беларуси.