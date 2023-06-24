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Президент Беларуси 26 июня проведет переговоры с Президентом Республики Экваториальная Гвинея
Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня проведет переговоры с Президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который будет находиться с официальным визитом в Минске 25-26 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
Официальная встреча двух лидеров и переговоры в узком и расширенном составах пройдут во Дворце Независимости. По их итогам планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений - от экономики до гуманитарной сферы.
Ожидается, что во время официального визита Теодоро Обианг Нгема Мбасого также ознакомится с возможностями промышленного и аграрного секторов Беларуси.
Предстоящий визит является продолжением курса Беларуси на активизацию сотрудничества со странами Африканского континента и подтверждает взаимный интерес, востребованность отечественной продукции, опыта и технологий.
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