Президент Беларуси 26 июня проведет переговоры с Президентом Республики Экваториальная Гвинея

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня проведет переговоры с Президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который будет находиться с официальным визитом в Минске 25-26 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

Официальная встреча двух лидеров и переговоры в узком и расширенном составах пройдут во Дворце Независимости. По их итогам планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений - от экономики до гуманитарной сферы.

Ожидается, что во время официального визита Теодоро Обианг Нгема Мбасого также ознакомится с возможностями промышленного и аграрного секторов Беларуси.