3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Президент Беларуси 27-28 ноября совершит рабочий визит в Кыргызстан
В Бишкеке Глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В своем выступлении на саммите Александр Лукашенко обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов. Традиционно на полях саммита Глава белорусского государства проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов