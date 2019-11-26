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Президент Беларуси 27-28 ноября совершит рабочий визит в Кыргызстан

В Бишкеке Глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В своем выступлении на саммите Александр Лукашенко обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов. Традиционно на полях саммита Глава белорусского государства проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами.

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