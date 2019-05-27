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Президент Беларуси 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан
Президент Беларуси 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе - главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей. Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС, и ряд других. По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов. Помимо участия в саммите, программой визита Главы белорусского государства запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.
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