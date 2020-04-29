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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля с Днем независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником - Днем независимости.
"Убежден в прочности отношений между нашими странами, основанных на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества, - говорится в поздравлении. - Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим развивать плодотворные двусторонние связи во имя дальнейшего процветания, построения стабильного мира".
Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных целей, а дружественному народу Израиля - мира и благополучия.
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