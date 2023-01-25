Александр Лукашенко прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты

Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Абу-Даби, сообщает БелТА.



Ранее со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси сообщалось, что по приглашению руководства Объединенных Арабских Эмиратов и Президента Зимбабве глава белорусского государства в ближайшие дни посетит с визитом эти страны. Во время визитов у Президента Беларуси запланирован ряд встреч и переговоров.

Тему сотрудничества с Эмиратами Александр Лукашенко поднимал недавно в ходе посещениявыставки "Беларусь интеллектуальная". Как известно, страны реализуют ряд масштабных проектов. Особый интерес главы государства на выставке вызвали разработки в области искусственного интеллекта. Эту тему он обсуждал ранее в ходе встреч с зарубежными партнерами, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, которые серьезно занимаются этим направлением. И Александр Лукашенко готов дополнительно посодействовать в развитии сотрудничества эмиратской стороны с белорусскими партнерами: "Меня приглашают в Эмираты. Они там серьезно занимаются искусственным интеллектом. Если нужна помощь, пожалуйста, я могу это сделать. Я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует", - сказал глава государства.

В этой связи Александр Лукашенко напомнил и о проекте по строительству в Минске экспериментального многофункционального комплекса"Северный берег". "Почему я на это клюнул: не только потому, что там $5 млрд инвестиций будет, а они пообещали мне создать этот умный город. И там мощную образовательную платформу по искусственному интеллекту. Там будет университет, будем готовить людей, - рассказал глава государства. - Если нужна поддержка или большие контакты с этими людьми (они далеко продвинулись в этом плане), пожалуйста".



В целом же торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и ОАЭ поступательно развивается. Совместные интересы и перспективы сотрудничества лежат в том числе в таких сферах, как инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, банковское дело и финансы, транспорт и логистика, образование и научные исследования, спорт и туризм.