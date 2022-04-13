3.68 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с главой Приморского края Олегом Кожемяко
Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Российскую Федерацию. Сегодня Александр Лукашенко посещает Приморский край. В эти минуты проходят переговоры с губернатором региона Олегом Кожемяко. Первые кадры встречи.
Беларусь намерена серьезно работать в Приморье
Беларусь намерена серьезно работать в Приморье. Об этом заявил глава государства на переговорах во Владивостоке. Важно в этот период западного давления видеть новые возможности для более тесного сотрудничества и кооперации. У Беларуси и России еще будут учиться, как преодолевать санкции, подчеркнул Александр Лукашенко.
Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Россию
Главная тема встречи - сотрудничество Беларуси с дальневосточным регионом, реализация проектов и новые направления взаимодействия. В частности, акцент на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок. Планируется, что Александр Лукашенко побывает на острове Русский, ознакомится с реализацией инфраструктурных и общественно-культурных проектов.