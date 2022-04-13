Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с главой Приморского края Олегом Кожемяко

Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Российскую Федерацию. Сегодня Александр Лукашенко посещает Приморский край. В эти минуты проходят переговоры с губернатором региона Олегом Кожемяко. Первые кадры встречи.

Беларусь намерена серьезно работать в Приморье

Беларусь намерена серьезно работать в Приморье. Об этом заявил глава государства на переговорах во Владивостоке. Важно в этот период западного давления видеть новые возможности для более тесного сотрудничества и кооперации. У Беларуси и России еще будут учиться, как преодолевать санкции, подчеркнул Александр Лукашенко.

Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Россию