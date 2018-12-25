ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершит рабочий визит в Россию

На переговорах в Москве с Владимиром Путиным будут подведены итоги двустороннего сотрудничества, рассмотрены самые актуальные задачи взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах.

Эти темы накануне обсуждались на совещании у Президента Беларуси. Александр Лукашенко с сожалением отметил, что часть решений так и не была выполнена, а сроки по выходу на приемлемые для союзников развязки по так называемому налоговому маневру, определенные еще в апреле прошлого года в Санкт-Петербурге, фактически сорваны. Александр Лукашенко напомнил, что на основе решений двух президентов схема компенсации потерь в нефтепереработке должна была быть утверждена до конца этого года. При этом, несмотря на заверения союзника, переговоры на уровне правительств приостановились, а Беларусь продолжает нести существенные потери. На сегодня они уже превышают 4,5 млрд долларов.
При этом Президент обратил внимание, что наши отношения с Россией строятся на системной и плановой основе. Утверждены приоритеты Союзного государства на ближайшие 5 лет, и союзники вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка и идут к формированию общего правового пространства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все