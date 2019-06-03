Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Таджикистана

В Беларуси готовятся к официальному визиту президента Таджикистана. Ожидается, он состоится накануне закрытия Европейских игр. Эмомали Рахмон прилетит в Минск на несколько дней по личному приглашению Главы белорусского государства. Повестку этого визита и в целом развитие двусторонних отношений обсудили сегодня во Дворце Независимостис послом этой среднеазиатской республики в Беларуси.

В прошлом году товарооборот между странами немного сократился и составил около 37,5 миллиона долларов. Несмотря на небольшое снижение Беларусь по-прежнему входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Увеличение цифры взаимной торговли сулят проекты, обозначенные в дорожной карте двух стран, рассчитанной до 2020 года.