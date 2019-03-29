Президент Беларуси: Австрия показала пример, как надо относиться к жертвам своего народа

Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии открыли памятник жертвам нацизма. Монумент "Массив имен" возвели на территории мемориального комплекса "Тростенец". Проект австрийского архитектора - исполнение белорусское.



Новый монумент посвящен памяти погибших австрийцев в годы Великой Отечественной. Это огромный камень, расколовшийся на 10 колонн - по числу железнодорожных составов, на которых людей привезли в один из крупнейших концлагерей Европы "Тростенец". В списке жертв 10 тысяч австрийцев еврейской национальности. Каждое имя теперь увековечено. "Бережное отношение к памяти о жертвах нацизма стало частью нашей национальной идеи", - отметил Александр Лукашенко. Для белорусов годы оккупации стали одной из самых трагических страниц в истории. Президент призвал сохранить правду о той военной странице, написанной кровью, и не допустить возрождения страшного прошлого. И подобные объекты - это урок истории для нас, современников - помнить каждую личную трагедию во имя нашего мирного завтра.





Президент отметил, Австрия и лично ее канцлер показали пример другим, как надо относиться к жертвам своего народа, потому что здесь похоронены представители десятков народов. Но именно Австрия оказалась первой, кто пришел сюда с памятью. Мемориальный комплекс подчеркивает приверженность девизу "Никогда снова!" - отметил Себастьян Курц. По его словам, Малый Тростенец в Австрии долгое время оставался неизвестным. Лишь спустя много лет после окончания войны начали говорить об этом месте. Александр Лукашенко и Себастьян Курц под звуки траурной музыки возложили цветы к памятнику "Массив имен" и минутой молчания почтили память погибших.