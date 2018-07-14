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Президент Беларуси будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче чемпионата мира по футболу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля по приглашению Президента России Владимира Путина посетит Москву, где на стадионе "Лужники" будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила пресс-секретарь Главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

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