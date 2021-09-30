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Максимально откровенные ответы - Президент Беларуси дал интервью американской телекомпании CNN
Сегодня Президент Беларуси дал острое интервью CNN. Напомним, представительница американской телекомпании попросила об этом Александра Лукашенко во время "Большого разговора" в августе. В качестве интервьюера в Минск прилетел Чанс Мэтью - британец, работающий на CNN в московском корпункте.
Президент Беларуси дал интервью американской телекомпании CNN
Это тот случай, когда от смены журналиста список вопросов и риторика не изменились. В их основе грубые и откровенные фейки, большинство из которых давно опровергнуты. Пытались в чем-то обвинять, не представляя доказательств. Прозвучала о Беларуси и новая откровенная ложь, причем совсем невероятная. Например, что мигрантов в нашей стране пичкают наркотиками. Американская журналистика действительно умеет удивлять. Для объективной картинки (если она, конечно, CNN нужна) Мэтью Чанс получил приглашение пообщаться в беженцами на границе и увидеть ситуацию своими глазами. Несмотря на явные провокации со стороны интервьюера, Александр Лукашенко максимально откровенно ответил на все поставленные вопросы, подробно рассказал о миграционной проблематике, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации.
Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите
А. Лукашенко: Все, что делает ваше польское правительство, это безумство
Высказался Президент и о сбежавших из Беларуси неудавшихся "революционерах", прокомментировал ложь и нагнетание вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanair, рассказал правду о подходах страны в борьбе с пандемией COVID-19. В очередной раз Александр Лукашенко расставил точки над «і» в вопросе суверенитета и военного сотрудничества.
Разговор вышел далеко за рамки запланированного времени. Ответы на все вопросы откровенно, остро, на злобу дня и самое главное - с фактами. Вспомнили, к примеру, об убийстве девушки-военнослужащей в американском конгрессе и об ударе по Афганистану, когда погибли 12 детей. Правда, американскому журналисту это не понравилось. Слышать о нелицеприятных фрагментах из новейшей истории США и стран коллективного Запада интервьюер явно не хотел - то и дело перебивал Президента. Вообще, по наблюдениям наших репортеров, опытный журналист изрядно нервничал.
Напомним, Александр Лукашенко согласился на это интервью при одном условии - если в эфир попадет все сказанное без купюр, чтобы наконец развенчать фейки о Беларуси, которыми кормят западную аудиторию. Такое решение оправдано, ведь CNN, освещая происходящие в Беларуси события, не зарекомендовал себя честным источником информации, придерживаясь субъективной риторики. Один из нашумевших фейковых сюжетов - о существовании якобы лагеря для политзаключенных под Минском. Белорусский Президент свое слово держит. А вот сдержат ли слово наши американские коллеги?
Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным.
"Беларусь 1" покажет интервью Президента американской телекомпании CNN
Неожиданно, ведь на стадии согласования они дали свое согласие. Как бы там ни было, белорусское телевидение, безусловно, покажет интервью в полном объеме.
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