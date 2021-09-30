Максимально откровенные ответы - Президент Беларуси дал интервью американской телекомпании CNN

Сегодня Президент Беларуси дал острое интервью CNN. Напомним, представительница американской телекомпании попросила об этом Александра Лукашенко во время "Большого разговора" в августе. В качестве интервьюера в Минск прилетел Чанс Мэтью - британец, работающий на CNN в московском корпункте.

Президент Беларуси дал интервью американской телекомпании CNN

Это тот случай, когда от смены журналиста список вопросов и риторика не изменились. В их основе грубые и откровенные фейки, большинство из которых давно опровергнуты. Пытались в чем-то обвинять, не представляя доказательств. Прозвучала о Беларуси и новая откровенная ложь, причем совсем невероятная. Например, что мигрантов в нашей стране пичкают наркотиками. Американская журналистика действительно умеет удивлять. Для объективной картинки (если она, конечно, CNN нужна) Мэтью Чанс получил приглашение пообщаться в беженцами на границе и увидеть ситуацию своими глазами. Несмотря на явные провокации со стороны интервьюера, Александр Лукашенко максимально откровенно ответил на все поставленные вопросы, подробно рассказал о миграционной проблематике, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации.

Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите

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Высказался Президент и о сбежавших из Беларуси неудавшихся "революционерах", прокомментировал ложь и нагнетание вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanair, рассказал правду о подходах страны в борьбе с пандемией COVID-19. В очередной раз Александр Лукашенко расставил точки над «і» в вопросе суверенитета и военного сотрудничества.

Разговор вышел далеко за рамки запланированного времени. Ответы на все вопросы откровенно, остро, на злобу дня и самое главное - с фактами. Вспомнили, к примеру, об убийстве девушки-военнослужащей в американском конгрессе и об ударе по Афганистану, когда погибли 12 детей. Правда, американскому журналисту это не понравилось. Слышать о нелицеприятных фрагментах из новейшей истории США и стран коллективного Запада интервьюер явно не хотел - то и дело перебивал Президента. Вообще, по наблюдениям наших репортеров, опытный журналист изрядно нервничал.

Напомним, Александр Лукашенко согласился на это интервью при одном условии - если в эфир попадет все сказанное без купюр, чтобы наконец развенчать фейки о Беларуси, которыми кормят западную аудиторию. Такое решение оправдано, ведь CNN, освещая происходящие в Беларуси события, не зарекомендовал себя честным источником информации, придерживаясь субъективной риторики. Один из нашумевших фейковых сюжетов - о существовании якобы лагеря для политзаключенных под Минском. Белорусский Президент свое слово держит. А вот сдержат ли слово наши американские коллеги?













Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным. Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта

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