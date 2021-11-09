Президент Беларуси дал интервью авторитетному военному эксперту И. Коротченко - откровенно на самые острые темы

Тенденции таковы, что так называемые демократизаторы сначала разрушают дома, города и целые страны, ломают тысячи судеб, вынуждают людей бежать от кровопролитных войн и варварского насаждения западных ценностей, а после отмахиваются от потерявших кров и родную землю, да еще и обвиняют другие страны, когда неудобная правда (уже на границе) смотрит и говорит в лицо демократичному Западу.

Острая ситуация на границе сегодня в том числе стала одной из тем интервью Президента Беларуси главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко.

Президент дал интервью Игорю Коротченко

Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Как в ЕС организованы серые схемы по доставке мигрантов, кому выгодно обвинять Беларусь и чего этим добивается Запад?

Александр Лукашенко подробно высказал свою позицию о том, кто и почему виноват в сложившейся ситуации.

Президент рассказал о мафиозной структуре в ЕС по транзиту мигрантов

Иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, не нарушали белорусское законодательство. Они абсолютно законно прилетели в нашу страну, теперь заявляют лишь о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца.

В интервью глава государства подробно рассказал и о действующей в Евросоюзе мафиозной структуре по организации транзита мигрантов.

Польша устроила геноцид на границе

Перед заграждениями на линии границы находятся несколько тысяч человек. Много женщин, в том числе беременных, маленьких детей. Люди вынуждены спать на земле, делать шалаши из еловых веток. Этой ночью температура опустится уже до минус 5 градусов. Пока Запад повесил всех собак в создании миграционного кризиса на Беларусь, на беженцев буквально спускают овчарок, запугивают низко пролетающими вертолетами и стянутыми к границе водометами, показывая абсолютно бесчеловечное и жестокое отношение к людям, которым Евросоюз пообещал якобы лучшую жизнь.

Президент о нападках Запада на Беларусь

Президент объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от своих собственных проблем в странах Евросоюза. Кроме обвинений в создании условий для транзита мигрантов, Варшава также приписывает Беларуси намеренную агрессию, чуть ли не мы имеем виды на их территорию и собираемся воевать.





Речь также шла в целом о ситуации в регионе и мире - о напряженности на западных рубежах и ситуации в Украине, о растущем геополитическом противостоянии. Еще один блок вопросов касался внутренней повестки дня в Беларуси - анализ событий прошлого года, работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму, а также эпидемситуация и вопросы лечения людей. Обсуждали и итоги состоявшегося недавно заседания Высшего госсовета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России.

Учитывая тематическую направленность журнала, речь также шла о развитии военно-промышленного комплекса Беларуси и сотрудничестве в этой сфере с Россией.

В этом году Игорь Коротченко принимал участие во встрече главы белорусского государства с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом", где обратился к Александру Лукашенко с просьбой об интервью. Белорусский лидер согласился и слово сдержал.

Также в последнее время Игорь Коротченко в качестве эксперта активно высказывался в средствах массовой информации по актуальным темам, в том числе по белорусской повестке.

Коротченко: В лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера