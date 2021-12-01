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Президент Беларуси дал интервью международному информационному агентству "Россия сегодня"

Отношения с Западом, реакция на маневры НАТО, союзная интеграция, конституционная реформа. Президент Беларуси дал интервью международному информационному агентству "Россия сегодня". Вопросы Александру Лукашенко задавал известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселев.

Беседа затронула самые важные темы международной, союзной и внутрибелорусской повестки. В центре внимания также был миграционный кризис на границе с Евросоюзом и пути его разрешения.

Уже четвертую неделю несколько тысяч беженцев находятся на белорусско-польской границе в ожидании открытия гуманитарного коридора. И лишь Беларусь взяла на себя временную заботу о людях, но при этом не избежала обвинений в свой адрес. Дескать, Лукашенко использует мигрантов как инструмент воздействия на Запад! Президент ответил на эти упреки.


"Россия сегодня" - один из крупнейших ресурсов и лидер по цитируемости среди российских СМИ

Холдинг объединяет радиовещание, новостные ленты, информационные порталы. Дмитрий Киселев заверил, что интервью с нашим Президентом будет использовано на всех площадках российского медиахолдинга. Его переведут на три десятка языков.

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