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Президент Беларуси дал интервью турецкому информагентству "Анадолу"
О ситуации в регионе, роли нашей страны в разрешении украинского конфликта, о белорусско-турецком диалоге и взаимоотношениях с Эрдоганом рассказал наш Президент в интервью агентству "Анадолу". Это крупнейшее информагентство Турции.
Разговор накануне предстоящего визита белорусского лидера в эту страну получился обстоятельным. Был затронут широкий спектр тем: кроме развития отношений по линии Минск - Анкара, журналиста интересовал взгляд Александра Лукашенко на геополитические процессы, происходящие сейчас в мире. Горячие точки вспыхивают то и дело на каждом континенте, идет противостояние глобальных мировых игроков. В таких непростых условиях Беларуси удается выстраивать продуманную и взвешенную внешнюю политику.
Во время интервью обсуждалась позиция Беларуси касательно ситуации в Украине. Президент дал свою оценку длящимся уже несколько лет переговорам и рассказал о перспективах дальнейшего участия нашей страны в урегулировании конфликта. Не обошли вниманием и политические баталии, которые сегодня разворачиваются в соседней стране. Еще раньше во время Большого разговора Александр Лукашенко высказывался о вероятном победителе в электоральной гонке, имея в виду Петра Порошенко. Всех очень интересует, придерживается ли Президент Беларуси такой точки зрения.
В самой же Украине распространено мнение, что голосовать не за кого. А то, что избиратели отдают свои голоса за Зеленского, многие эксперты расценивают как протестное голосование. Представителя крупнейшего турецкого информагентства интересовало видение белорусского Президента на этот счет.
Интервью с Президентом Беларуси выйдет в самое ближайшее время. По словам нашего коллеги из крупнейшего агентства Турции, сегодня чувствуется дефицит информации о Беларуси. Поэтому так важно услышать из первых уст позицию по многим вопросам. Это поможет странам понять друга друга и развивать сотрудничество эффективнее.
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