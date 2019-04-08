Президент Беларуси дал интервью турецкому информагентству "Анадолу"

Разговор накануне предстоящего визита белорусского лидера в эту страну получился обстоятельным. Был затронут широкий спектр тем: кроме развития отношений по линии Минск - Анкара, журналиста интересовал взгляд Александра Лукашенко на геополитические процессы, происходящие сейчас в мире. Горячие точки вспыхивают то и дело на каждом континенте, идет противостояние глобальных мировых игроков. В таких непростых условиях Беларуси удается выстраивать продуманную и взвешенную внешнюю политику.

Во время интервью обсуждалась позиция Беларуси касательно ситуации в Украине. Президент дал свою оценку длящимся уже несколько лет переговорам и рассказал о перспективах дальнейшего участия нашей страны в урегулировании конфликта. Не обошли вниманием и политические баталии, которые сегодня разворачиваются в соседней стране. Еще раньше во время Большого разговора Александр Лукашенко высказывался о вероятном победителе в электоральной гонке, имея в виду Петра Порошенко. Всех очень интересует, придерживается ли Президент Беларуси такой точки зрения.



В самой же Украине распространено мнение, что голосовать не за кого. А то, что избиратели отдают свои голоса за Зеленского, многие эксперты расценивают как протестное голосование. Представителя крупнейшего турецкого информагентства интересовало видение белорусского Президента на этот счет.