Президент Беларуси и глава ЕОК обсудили детали подготовки к II Европейским играм

Вторник в рабочем графике Президента выдался насыщенным. Обсудили сегодня на высшем уровне и процесс подготовки к масштабному спортивному форуму. Во Дворце Независимости глава Европейских олимпийских комитетов - гость не редкий. Янез Кочиянчич лично докладывает Президенту о деталях подготовки II Европейских игр. Отметим, до предстоящего события чуть менее 300 дней. Наряду с высоким уровнем организации форума эксперты отмечают и безвизовый режим. На объектах продолжают проводить тестовые соревнования. Так, уже в пятницу на площадке Falcon Arena пройдет международный турнир по бадминтону. Подробности встречи на высшем уровне - у Станислава Липского.

Даже оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за грозы не смог повлиять на визит главы Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича. Ведь приоритетной встречей в этом вояже в Минск у словенского функционера значился сегодняшний разговор с Президентом Беларуси. Александр Лукашенко встречает Янеза как друга, поэтому после приветствия тут же просит у главы ЕОК честного, искреннего ответа - где белорусам сегодня необходимо прибавить?

О положении дел в Европе, по крайней мере в спортивной ее составляющей, Янез Кочиянчич знает не понаслышке. Словенец - глава организации, которая объединяет 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Диалогом с каждым из них не прекращается, спикеры отмечают высокий уровень подготовки Минска к июньским стартам, отдельно отмечая безвизовый режим въезда в Беларусь. Это позволит, кроме официальных делегаций, привезти в Беларусь тысячи болельщиков своих сборных со всего мира.

В программе визита Янеза Кочиянчича - посещение спортивных объектов, дальнейшая выработка плана мероприятий по интенсификации подготовки к Играм.

К слову, на минувшей неделе самый далекий объект грядущего мультиспортивного форума - гребной канал в Заславле - провел тестовые соревнования. Отточены нюансы работы медицинских служб, работы судей, технического персонала. Ведь при подготовке к таким масштабным соревнованиям мелочей не бывает.

А вот этот объект принимали совсем недавно - национальный стадион для пляжного футбола. Здесь же по соседству будут проходить соревнования лучников.

На II Европейские игры планируется прибытие около 4 тысяч спортсменов. В Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около тысячи зарубежных представителей СМИ. За 10 соревновательных дней в Минске разыграют 206 комплектов медалей в 15 видах спорта. Стадион "Динамо", спорткомплекс "Уручье", СОК "Олимпийский", "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена" уже готовы к турниру. Поэтому сегодня вектор внимания направлен на систему безопасности каждого объекта Игр.

Немаловажным направлением, над которым сейчас работает Дирекция II Европейских игр, является продажа прав на телетрансляцию соревнований из Минска. За событиями I Игр в Баку наблюдали жители 140 стран мира. Беларусь намерена этот рекорд побить - в планах организаторов обеспечить картинкой 160 государств. Это реально, ведь состязания в 10 видах спорта станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.