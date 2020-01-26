Президент Беларуси и глава Роскосмоса обсудили совместные проекты в космической сфере

Есть у нас с Москвой трудности нефтяного разговора. Но и в черном золоте надеемся найти золотую середину. Зато еще с советских времен мы научились вместе смотреть на звезды и покорять их. Вот про освоение космоса (не столько романтичное, сколько теперь уже прибыльное) говорили во Дворце Независимости Президент Александр Лукашенко и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Общались два с половиной часа. Хотя протокол встречи обещал не больше сорока минут.





Проекты околоземной орбиты у Беларуси и России - уже реальность

Наш Пеленг создает цифровое оборудование для российских аппаратов. И масштабы - впрямь фантастические. Со спутника можно не то что пожар увидеть, даже марку машины сфотографировать.

Для борьбы со стихийными бедствиями работает система "Канопус" - МЧС получает точные координаты, скажем, очага возгорания и направляет туда авиацию. Просто, быстро и куда безопаснее, чем поиск вслепую. А ведь наша Академия наук и российская госкорпорация создали совместное агентство по космическим исследованиям. А это без малого тридцать предприятий, лабораторий и сотни людей.

Глава "Роскосмоса" подарил Лукашенко перчатку космонавта