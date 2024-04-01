Президент Беларуси и губернатор Орловской области обсудили перспективы сотрудничества

Беларусь и Орловская область России планируют увеличить товарооборот вдвое. Конкретные шаги по достижению цифры в полмиллиарда долларов сегодня обсуждались во Дворце Независимости на высшем уровне.

Драйверами роста станут традиционно сильные отрасли экономики Орловщины - сельское хозяйство, микроэлектроника и инвестиционная сфера. С нашей стороны существенную прибавку обеспечат поставки дорожной, строительной, коммунальной техники. И, конечно, мы продолжаем наши проекты по импортозамещению и кооперации. Сейчас важно все свое: начиная от элитных семян до высокой степени локализации в промышленности. Илона Красутская продолжит тему.

Визит делегации Орловской области

"Следующую неделю буду в Беларуси", - так анонсировал свой график губернатор Орловской области. Разделяют 700 км, но Андрей Клычков за свою почти пятилетнюю работу в этой должности ни разу не бывал у нас. Как говорится, ближе всегда дольше ехать. В итоге - добрались.

Орловщина не приграничный регион, но постоянно находится в режиме повышенной готовности в связи с тем, что происходит в соседних Курской и Брянской областях. Сообщения об атаках украинскими беспилотниками появляются чуть ли не по несколько раз в день.





Но, как скажет губернатор, предпринимается все, чтобы события не сказались ни на обычной жизни людей, ни на работе экономики.

"Спокойно жить и работать в ближайшее время вам также не дадут, на это нечего рассчитывать. Поэтому приходится в сложнейших условиях решать задачи по защите мирного населения и объектов критической инфраструктуры. Если в этом плане чем-то мы можем вам помочь, обращайтесь, мы будем рады помочь", - сказал Александр Лукашенко.



Глава государства подчеркнул, что, несмотря на такую обстановку, Орловская область, как и другие регионы России, четко и аккуратно провела президентские выборы, страна продемонстрировала стабильность и политическую, экономическую независимость.

Губернатор: Нам приходится защищать регион, но при этом мы видим активную фазу развития

В ходе нашего трехдневного визита мы подготовились для того, чтобы представить потенциал Орловской области, наши новые возможности, технологии и механизмы поддержки хозяйственных взаимоотношений между партнерами. Мы завершили прошлый, 2023 год, с ростом по всем социально-экономическим показателям, несмотря на ограничения и ту ситуацию, на которую Вы обратили внимание, что нам приходится и защищать регион с одной стороны, но при этом видим активную фазу развития. Андрей Клычков, губернатор Орловской области России

Взаимная торговля - курс на полмиллиарда долларов

Цифра торговли между Беларусью и Орловщиной - 250 млн долларов. В течение нескольких лет должна быть вдвое больше. Задача реальная, хоть и придется поднапрячься.

Прямо по ходу разговора набросали конкретный план действий. Есть база - определенные связи уже налажены, плюс в регионе есть широкая дилерская сеть наших промышленных брендов. "Амкодор", например, предлагает свои новинки для сельского хозяйства.

Сотрудничество "Амкодора" и Орловской области

Город Орел занимает особое место. Одна из буквочек о нашей аббревиатуре - это город Орел, там был Орловский завод погрузчиков, поэтому есть что обсудить, есть что вспомнить, что предложить. Каждый год мы поставляем от 10 до 40 единиц различного оборудования в данный регион, но его климатические условия сегодня в основном нас ориентируют на сотрудничество в области сельского хозяйства. Поэтому будем делать упор именно на сельскохозяйственные машиностроение. Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга"

Промышленность и обучение специализированных кадров

Завтра губернатор будет на "Гомсельмаше". Определенно впечатлит наша новинка - беспилотные комбайны "Титан". Этот проект мы реализовали для партнеров из Тамбовской области. Но готовы распространить и на другие регионы. Техника новая, пусть и дистанционно, но нужно уметь ею управлять. Ровно как и той, где человека на удаленку не отправишь. Поэтому мы готовы предоставить весь пакет и обучать кадры. Есть предложение создать в Орле специализированные классы.





Из Шклова в Могилев на электробусе. А.Лукашенко рассказал о проектах, за которыми будущее

"Помимо тракторной и специальной грузовой техники наша промышленность увеличивает объемы выпуска пассажирского транспорта. В линейке есть экологичные электробусы, троллейбусы, трамваи, в том числе техника с низким полом для пассажиров с ограниченной мобильностью. Вся белорусская продукция имеет высокие эксплуатационные характеристики", - подчеркнул Александр Лукашенко. В этой связи Президент упомянул о реализации в Жодино и Шкловском районе пилотного проекта по переводу городского общественного транспорта на электрический, который оценивается как весьма перспективный. "За этим будущее", - сказал глава государства.

Учитывая все события, Беларусь и Россия давно поняли, что рассчитывать в первую очередь нужно на себя. Для решения задачи по импортозамещению Орловщина - идеальный партнер. Все-таки один из центров микроэлектроники на территории Центрального федерального округа. Так что нашим "Планару" и "Интегралу" будет много работы. И не только им.

Президент о сотрудничестве в микроэлектронике и сельском хозяйстве

Обращаясь к Андрею Клычкову, Президент сказал: "Вы молодцы, что сохранили, как и в Беларуси, свои предприятия. С учетом задач по импортозамещению кооперацию придется нам расширять".

Что касается сельского хозяйства и продовольствия, Орловская область находится в лидерах по производству гречихи, рапса, сахарной свеклы, а также по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур. "Это то, что нам нужно. Надо сотрудничать со своими людьми, а не с французами и немцами", - подчеркнул глава государства. В свою очередь Беларусь готова делиться элитными семенами, высокоурожайными сортами сельскохозяйственных культур.

Отдельно Президент упомянул Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию - уникальный проект по производству комбикормов, аминокислот и премиксов.

Возможности белорусских строителей

О качестве и исполнительности белорусских партнеров в Орловской области знают напрямую.

Наши специалисты построили в Орле школу, тем самым решилась проблема второй смены для учащихся. В таких проектах там заинтересованы и далее. Также в регионе определены с десяток площадок для жилищного строительства, где тоже будут привлекать белорусских строителей.

А. Лукашенко о строительстве знакового объекта - как символе сотрудничества

Александр Лукашенко предложил, чтобы белорусские специалисты построили в Орловской области какой-либо знаковый объект и сделали это под ключ, начиная с проектирования и заканчивая сдачей готового объекта.

Андрей Клычков пообещал проработать эти вопросы с коллегами и определиться по наименованиям.

Мультибрендовый центр белорусской техники планируют создать в Орловской области

Орловщина - регион аграрный. Поэтому сама сфера АПК и все, что около, тоже из перспективных направлений.

Мы видим большой потенциал по использованию белорусской сельхозтехники. Кроме этого, у нас уже исторически накоплен опыт взаимоотношений с МАЗ и МТЗ по использованию техники, интеграции с нашими предприятиями, с Мценским заводом коммунальной техники ("Коммаш"). Поэтому будем прорабатывать инициативу по созданию мультибрендового сервисного дилерского центра на территории Орловской области. Думаю, что даст хороший эффект, потому что даже за первый квартал 2024 года уже почти 50 единиц техники было приобретено. И в оставшийся год тоже около 80 единиц мы готовы приобрести. Андрей Клычков, губернатор Орловской области России

Разговор о двусторонних проектах сегодня продолжили и в правительстве.





Создание мультибрендового центра в Орловской области правительство поддерживает. Главное выбрать правильную площадку и в принципе все наши промышленные производители будут представлены на этой площадке со своей продукцией, с обеспечением необходимого количества запасных частей, обучения сервиса - всего того, что сопровождает продажу техники. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Насыщенная программа орловской делегации в Беларуси

Завтра у гостей не менее насыщенная программа - визит в Гомельскую область. Побывают на промышленных предприятиях, где пройдут предметные переговоры в развитие сотрудничества.

Символично - подобраны даты визита.

2 апреля - День единения народов Беларуси и России