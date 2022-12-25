Президент Беларуси и губернатор Санкт-Петербурга обсудили вопросы экономических и гуманитарных связей

В преддверии саммита стран СНГ состоялся рабочий контакт губернатора Александра Беглова с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко,

Sputnik.

В апреле 2023 года запланированы к проведению Дни Санкт‑Петербурга в Минске и 13-е заседание Совета делового сотрудничества Санкт‑Петербурга и Республики Беларусь.

В Санкт‑Петербурге работает отделение посольства Республики Беларусь. Благодаря его совместной работе с правительством Санкт‑Петербурга сотрудничество между Санкт‑Петербургом и Республикой Беларусь является одним из самых успешных примеров на пространстве СНГ. Александр Беглов отметил, что в текущем году в Петербург поставлено 2 148 единиц техники белорусских производителей. Также глава Петербурга подчеркнул, что важное направление сотрудничества - молодежные обмены.

На зимних каникулах группа белорусских старшеклассников с педагогами посетит Санкт‑Петербург

Для белорусских школьников подготовлена экскурсионная программа. Они побывают в Русском музее, Эрмитаже, в Смольном соборе, на стадионе "Газпром Арена". Педагоги Академии талантов проведут для них занятие в медиацентре. Там же состоится встреча с активом петербургского отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

Александр Беглов отметил, что 18 января будет отмечаться 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. В Санкт‑Петербурге и Ленинградской области пройдут памятные мероприятия. На них планируется пригласить жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Республике Беларусь.