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Президент Беларуси и губернатор Санкт-Петербурга обсудили вопросы экономических и гуманитарных связей
В преддверии саммита стран СНГ состоялся рабочий контакт губернатора Александра Беглова с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко,
Sputnik.
В апреле 2023 года запланированы к проведению Дни Санкт‑Петербурга в Минске и 13-е заседание Совета делового сотрудничества Санкт‑Петербурга и Республики Беларусь.
В Санкт‑Петербурге работает отделение посольства Республики Беларусь. Благодаря его совместной работе с правительством Санкт‑Петербурга сотрудничество между Санкт‑Петербургом и Республикой Беларусь является одним из самых успешных примеров на пространстве СНГ. Александр Беглов отметил, что в текущем году в Петербург поставлено 2 148 единиц техники белорусских производителей. Также глава Петербурга подчеркнул, что важное направление сотрудничества - молодежные обмены.
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Для белорусских школьников подготовлена экскурсионная программа. Они побывают в Русском музее, Эрмитаже, в Смольном соборе, на стадионе "Газпром Арена". Педагоги Академии талантов проведут для них занятие в медиацентре. Там же состоится встреча с активом петербургского отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых".
Александр Беглов отметил, что 18 января будет отмечаться 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. В Санкт‑Петербурге и Ленинградской области пройдут памятные мероприятия. На них планируется пригласить жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Республике Беларусь.
"Мы всегда рады принимать блокадников, ветеранов из Беларуси. Это родные для нас люди. Вместе мы ответственны перед будущими поколениями за сохранение памяти о войне, о подвиге нашего народа", - подчеркнул Александр Беглов.
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