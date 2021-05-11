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Президент Беларуси инспектирует окончание посевной с воздуха
Основной этап посевной на финише. Как справляются регионы - в центре внимания главы государства. Президент, как и обещал, начал инспектировать окончание посевных работ. День 9 мая для аграриев был своеобразной контрольной точкой. Глава государства с воздуха оценил, как идут работы в Минской и Могилевской областях. В планах - Витебская. Это возможность сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные им люди.
Радуницу наш Президент проводит на своей малой родине.
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