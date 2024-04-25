Президент Беларуси: Коалиция западных стран превратила Украину в наркомана

Коалиция западных стран превратила Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений и финансовых вливаний. Об этом Президент Беларуси, председатель ВНС Александр Лукашенко заявил 25 апреля на заседании VII Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.



Исходя из уровня военной опасности в регионе, глава государства обратил особое внимание на вооруженный конфликт в Украине. "Коалиция западных государств целенаправленно его затягивает, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Превратили и саму Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений, в том числе дальнобойных средств поражения, и финансовых вливаний".



Он напомнил, что в начале апреля этого года в ходе брюссельской встречи министров иностранных дел стран НАТО было предложено создать так называемую миссию для Украины с отдельным бюджетом около $100 млрд на пять лет. "Чувствуете, как американцы перекладывают финансовое бремя на Европу?" - заметил Президент. Взносы на эти нужды предусматривается разделить пропорционально валовому внутреннему продукту стран блока.



"Это и есть сделка, о которой вчера говорил (накануне на заседании ВНС Президент заявлял, что власть Украины опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев. - Прим. БЕЛТА). Другими словами, это плата за способность продолжать противостояние с Российской Федерацией, за активную диверсионно-террористическую деятельность как в граничащих с Украиной регионах России, так и в глубине российской территории", - сказал глава государства.



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