3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Президент Беларуси: Коалиция западных стран превратила Украину в наркомана
Коалиция западных стран превратила Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений и финансовых вливаний. Об этом Президент Беларуси, председатель ВНС Александр Лукашенко заявил 25 апреля на заседании VII Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.
Исходя из уровня военной опасности в регионе, глава государства обратил особое внимание на вооруженный конфликт в Украине. "Коалиция западных государств целенаправленно его затягивает, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Превратили и саму Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений, в том числе дальнобойных средств поражения, и финансовых вливаний".
Он напомнил, что в начале апреля этого года в ходе брюссельской встречи министров иностранных дел стран НАТО было предложено создать так называемую миссию для Украины с отдельным бюджетом около $100 млрд на пять лет. "Чувствуете, как американцы перекладывают финансовое бремя на Европу?" - заметил Президент. Взносы на эти нужды предусматривается разделить пропорционально валовому внутреннему продукту стран блока.
"Это и есть сделка, о которой вчера говорил (накануне на заседании ВНС Президент заявлял, что власть Украины опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев. - Прим. БЕЛТА). Другими словами, это плата за способность продолжать противостояние с Российской Федерацией, за активную диверсионно-террористическую деятельность как в граничащих с Украиной регионах России, так и в глубине российской территории", - сказал глава государства.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов