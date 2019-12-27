ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Президент Беларуси: Люди и экономика должны быть в центре внимания руководителей в регионах

Об этом накануне заявил Президент Беларуси, назначая новых управленцев на местном уровне. Это руководители райисполкомов в Полоцке, Верхнедвинске, Толочине, Наровле, Кореличах, Ошмянах, Костюковичах, Кричеве, а также в Гомельской и Гродненской областных администрациях. Александр Лукашенко, согласовывая назначения, еще раз отметил: профессионализм и работа с населением - приоритет для чиновников.

Новые лица и в реальном секторе. Главой Белгоспищепрома назначен Анатолий Бубен. Должность председателя холдинга "Минск Кристалл" займет Игорь Шустов. Слегка обновились на уровне замов и три ведомства: юстиции, промышленности и природных ресурсов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все