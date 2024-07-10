Президент Беларуси на встрече с первой леди Зимбабве заявил о решимости реализовать все договоренности с этой страной

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой заявил о решимости реализовать все договоренности с этой страной, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко приветствовал гостью, а также сопровождающих ее лиц в Беларуси.

"Очень рад, что вы прибыли к нам в день славянской культуры

(речь о фестивале "Славянский базар в Витебске". - Прим. БЕЛТА)

и маленький кусочек зимбабвийской культуры привезли нам. Вы наше отношение к вам и к вашей стране, к вашему Президенту хорошо знаете. Готовы оказать вам всяческую поддержку и услуги во время нахождения в Беларуси. И не только во время нахождения в Беларуси"

, - сказал глава государства.

"Вы знаете, что мы ждем визит Президента Зимбабве в Беларусь. Окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии. В реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью. Знаю, что вас сопровождают представители бизнес-кругов Зимбабве. Хорошо, что это женщины. Они более внимательны. И посмотрят на все лучшее, что есть в Беларуси, и то, что мы готовы реализовывать с вами совместно на территории, в том числе и Зимбабве. Передайте, пожалуйста, Эммерсону, моему давнему другу, самые добрые пожелания и нашу решимость реализовать наши договоренности",

- заявил белорусский лидер.

Он отметил, что непосредственно за развитие отношений со странами Африканского континента в Беларуси будет отвечать новый министр иностранных дел. "Он абсолютно в теме. Думаю, в ближайшее время он сможет побывать у вас. И, если будет необходимость, откорректировать наши планы и те задачи, которые мы будем решать в ближайшее время", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил важность и значимость той миссии, которая взяла на себя первая леди Зимбабве. Это касается развития системы здравоохранения и детского питания в стране.

"Будьте уверены, что в этом плане мы всегда будем рядом с вами и сделаем все необходимое",

- заверил глава государства.

"Словом, у нас очень большие, обширные планы. Мы очень хотим работать в вашей стране и сделать что-то полезное для народа Зимбабве. Вы можете рассчитывать на нас",

- добавил Александр Лукашенко.

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