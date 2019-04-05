Президент Беларуси накануне назначил нового вице-премьера

Этот пост в Совете Министров занял Владимир Дворник. До этого он долгое время работал председателем Гомельского облисполкома. Впрочем, и на высоком посту за управленцем останется и кураторство над Гомельщиной - в первую очередь в кадровых вопросах. При назначении Александр Лукашенко отметил опыт и профессионализм управленца, который будет очень кстати на новом участке работы.



А вот развитие событий в Украине Глава государства обсуждал с политиком, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Последнее время все следили за новостями из соседней страны, где выбирали президента, назначен второй тур. Виктор Медведчук ранее обещал, что после выборов проинформирует Президента Беларуси об их ходе. Слово свое сдержал и приехал. Разговор начался с шутливой ноты. Виктор Медведчук отметил, что у него есть уникальный шанс уже сейчас узнать, кто победит на президентских выборах 21 апреля, ведь еще 1 марта во время "Большого разговора с Президентом" Александр Лукашенко предсказал, что во второй тур выйдут именно Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Так и произошло. Говорили на встрече также и о ситуации на юго-востоке Украины, о мирном урегулировании конфликта. Украинский политик высоко оценил роль Беларуси и усилия нашего президента в этом процессе. Как показывают регулярные социологические исследования, среди глав иностранных государств Александр Лукашенко на первом месте по уровню доверия среди украинцев.