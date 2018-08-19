Президент Беларуси накануне провел полное кадровое обновление верхушки правительства

Новым премьер-министром назначен Сергей Румас, до этого он возглавлял Банк развития, но также, как отметил Глава государства, успешно справлялся с проектами модернизации, например в деревообработке и АПК. Первым вице-премьером стал Александр Турчин, до этого руководитель аппарата Совета Министров. Вопросы промышленности и модернизации в должности заместителя главы правительства отныне курирует Игорь Ляшенко. Вопросы строительства, ЖКХ, транспорта и связи - новый заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Он пришел в правительство из Комитета госконтроля и, как подчеркнул Президент, знает в деталях эти сферы через призму КГК. Всю социальную сферу, включая важнейшие здравоохранение и образование, будет курировать вице-премьер Игорь Петришенко - опытный управленец и дипломат, который до последнего времени представлял интересы Беларуси в Российской Федерации.

Также был назначен ряд ключевых министров нового состава правительства. Минстройархитектуры возглавил Дмитрий Микуленок, прежде возглавлявший столичное управление капитального строительства. Новый глава Минпрома - Павел Утюпин, Минсвязи и информатизации - блестящий специалист в IT-сфере Константин Шульган. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой, прежде первый заместитель министра. Объявляя о назначениях, Президент Беларуси особо подчеркнул, что главными критериями при принятии кадровых решений были ответственность и дисциплина кандидатов, безусловный профессионализм и опыт работы, четкое следование принятому народом курсу развития страны.