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Президент Беларуси накануне провел полное кадровое обновление верхушки правительства
Новым премьер-министром назначен Сергей Румас, до этого он возглавлял Банк развития, но также, как отметил Глава государства, успешно справлялся с проектами модернизации, например в деревообработке и АПК. Первым вице-премьером стал Александр Турчин, до этого руководитель аппарата Совета Министров. Вопросы промышленности и модернизации в должности заместителя главы правительства отныне курирует Игорь Ляшенко. Вопросы строительства, ЖКХ, транспорта и связи - новый заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Он пришел в правительство из Комитета госконтроля и, как подчеркнул Президент, знает в деталях эти сферы через призму КГК. Всю социальную сферу, включая важнейшие здравоохранение и образование, будет курировать вице-премьер Игорь Петришенко - опытный управленец и дипломат, который до последнего времени представлял интересы Беларуси в Российской Федерации.
Также был назначен ряд ключевых министров нового состава правительства. Минстройархитектуры возглавил Дмитрий Микуленок, прежде возглавлявший столичное управление капитального строительства. Новый глава Минпрома - Павел Утюпин, Минсвязи и информатизации - блестящий специалист в IT-сфере Константин Шульган. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой, прежде первый заместитель министра. Объявляя о назначениях, Президент Беларуси особо подчеркнул, что главными критериями при принятии кадровых решений были ответственность и дисциплина кандидатов, безусловный профессионализм и опыт работы, четкое следование принятому народом курсу развития страны.
Решение о столь кардинальном обновлении состава правительства Глава государства назвал взвешенным, глубоким и не спонтанным. Громкая оршанская инспекция, вскрывшая волокиту и неисполнительность, стала лишь последней каплей в судьбе уже прошлого состава правительства. Президент подчеркнул, что гораздо более весомой причиной отставок послужило систематическое игнорирование решений Президента, попытка скорректировать и девальвировать ключевые экономические и социальные программы и проекты, в частности, в вопросах повышения уровня средних зарплат, проведении модернизации и даже в переговорах с международными финансовыми организациями. Александр Лукашенко подчеркнул, что сплоченность, дисциплина и порядок в системе принятия решений - это фактор независимости нашей страны.
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