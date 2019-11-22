Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Витебске

Здесь в эти минуты проходит большое совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области. Обсуждают предложения по комплексному решению проблем в регионе, а также в системе управления интеграционными структурами. Так, в правительстве разработан новый проект указа, который предусматривает радикальную перестройку всей системы. Предлагается создать суперкрупный холдинг.







Своеобразную перезагрузку АПК в регионе начали в 2016. Масштабная реорганизация, в ходе которой было создано четыре интегрированные структуры в Витебске, Глубоком, Орше и Полоцке, должна была кардинально улучшить экономику предприятий, а в конечном итоге повысить благосостояние региона. Основной принцип работы - организовать весь цикл производства: от поля до прилавка. Этот эксперимент помог, но лишь ряду предприятий, а значительно ситуацию в регионе так и не изменил.



Обращаясь к участникам совещания, Президент поставил под сомнение необходимость создания суперхолдинга и ждет обоснованных аргументов за и против. Вопрос серьезный и требует больших денежных вложений. Поэтому совещание и проходит в максимально расширенном составе: кроме губернатора, правительства и руководителей районов свои предложения по развитию агропромышленного комплекса области выскажут и директора сельхозорганизаций.







Новый документ, уверены его разработчики, поможет решить системные проблемы в сельском хозяйстве Витебщины. Среди наиболее острых: закредитованность, слабая материально-техническая база и отток кадров. За последние пять лет объем выпуска сельхозпродукции в области уменьшился. Ощутимы потери в животноводстве, в производстве молока. Низкая загрузка предприятий стала причиной неполной занятости специалистов и простоев производственных линий. Экспорт упал практически в два раза. В отрасли, как следствие, низкие зарплаты.



