Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям книжной выставки-ярмарки

"На протяжении многих лет этот форум является значимым культурным событием в жизни Беларуси, собирая известных публицистов, писателей и издателей со всего мира, укрепляя профессиональные и деловые связи между ними. Книгоиздание по-прежнему остается визитной карточкой нашей страны, связывает ее богатое историческое прошлое и стремление современников к сохранению и обогащению культурного наследия предыдущих поколений", - говорится в приветствии.