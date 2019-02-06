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Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям книжной выставки-ярмарки

Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям книжной выставки-ярмарки

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки и V Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".

"На протяжении многих лет этот форум является значимым культурным событием в жизни Беларуси, собирая известных публицистов, писателей и издателей со всего мира, укрепляя профессиональные и деловые связи между ними. Книгоиздание по-прежнему остается визитной карточкой нашей страны, связывает ее богатое историческое прошлое и стремление современников к сохранению и обогащению культурного наследия предыдущих поколений", - говорится в приветствии.

Президент выразил убеждение, что это мероприятие будет способствовать популяризации книги как основы образования и духовного развития, поиску новых идей и взаимовыгодных контактов в гуманитарной сфере.

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