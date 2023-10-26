Президент Беларуси направил соболезнование народу США в связи с многочисленными жертвами стрельбы в штате Мэн

Глава государства подчеркнул, что Беларусь решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, а также отсутствие надлежащего контроля за оборотом оружия, из-за чего и случилась очередная трагедия, которая стала уже 565-й по счету и самой жуткой и массовой в США в 2023 году. Всего жертвами подобных актов в текущем году стали более 25 тыс. безвинных американцев. "Это жизни, которые можно и нужно было спасти", - отметил Президент.