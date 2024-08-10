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Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолета
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результатекрушенияпассажирского самолета, пишет БЕЛТА.
"В Республике Беларусь с большой скорбью восприняли известие об ужасном крушении пассажирского самолета в городе Виньедо в штате Сан-Паулу и многочисленных человеческих жертвах, - говорится в соболезновании. - В это трагическое время вся страна сопереживает трагедии, которая постигла бразильский народ".
Глава государства от имени своих соотечественников и себя лично выразил семьям и близким погибших искренние соболезнования и адресовал слова поддержки.
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