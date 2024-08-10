Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолета

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результатекрушенияпассажирского самолета, пишет БЕЛТА.



"В Республике Беларусь с большой скорбью восприняли известие об ужасном крушении пассажирского самолета в городе Виньедо в штате Сан-Паулу и многочисленных человеческих жертвах, - говорится в соболезновании. - В это трагическое время вся страна сопереживает трагедии, которая постигла бразильский народ".



Глава государства от имени своих соотечественников и себя лично выразил семьям и близким погибших искренние соболезнования и адресовал слова поддержки.