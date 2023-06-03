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Президент Беларуси направил соболезнование президенту Индии в связи с железнодорожной катастрофой

Президент Беларуси направил соболезнование президенту Индии в связи с железнодорожной катастрофой

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Драупади Мурму в связи с большим количеством жертв в результате столкновения трех поездов в штате Одиша, пишет БЕЛТА.

"В Республике Беларусь с глубокой болью и скорбью восприняли известие о большом количестве жертв в результате столкновения трех поездов в штате Одиша", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки Драупади Мурму и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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