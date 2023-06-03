Президент Беларуси направил соболезнование президенту Индии в связи с железнодорожной катастрофой

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Драупади Мурму в связи с большим количеством жертв в результате столкновения трех поездов в штате Одиша, пишет БЕЛТА.

"В Республике Беларусь с глубокой болью и скорбью восприняли известие о большом количестве жертв в результате столкновения трех поездов в штате Одиша", - говорится в соболезновании.