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Президент Беларуси направил соболезнование президенту Индии в связи с железнодорожной катастрофой
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Драупади Мурму в связи с большим количеством жертв в результате столкновения трех поездов в штате Одиша, пишет БЕЛТА.
"В Республике Беларусь с глубокой болью и скорбью восприняли известие о большом количестве жертв в результате столкновения трех поездов в штате Одиша", - говорится в соболезновании.
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки Драупади Мурму и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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