Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с трагедией на футбольном стадионе в городе Маланге

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с трагедией на футбольном стадионе в городе Маланге, которая привела к многочисленным человеческим жертвам, пишет БелТА.



Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о трагедии.



Президент также выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.