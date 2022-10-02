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Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с трагедией на футбольном стадионе в городе Маланге

Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с трагедией на футбольном стадионе в городе Маланге

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с трагедией на футбольном стадионе в городе Маланге, которая привела к многочисленным человеческим жертвам, пишет БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о трагедии.

Президент также выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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