Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Непала в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Непала Раму Чандре Пауделу в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

"С чувством глубокой боли в Республике Беларусь узнали о большом количестве жертв в результате землетрясения в Непале", - говорится в соболезновании.