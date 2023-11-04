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Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Непала в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения

Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Непала в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Непала Раму Чандре Пауделу в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

"С чувством глубокой боли в Республике Беларусь узнали о большом количестве жертв в результате землетрясения в Непале", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Непала, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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