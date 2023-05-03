Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Сербии в связи с ЧП в одной из школ Белграда

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Сербии Александру Вучичу в связи с чрезвычайным происшествием в одной из школ Белграда, в результате которого погибли дети и представитель школьной администрации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли ужасное известие о чрезвычайном происшествии в одной из школ Белграда, в результате которого погибли дети и представитель школьной администрации, - говорится в соболезновании. - Особенно шокирует безжалостность и бессмысленность совершенного преступления, которое неожиданно оборвало судьбы тех, чей жизненный путь только начинался".