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Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Сербии в связи с ЧП в одной из школ Белграда
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Сербии Александру Вучичу в связи с чрезвычайным происшествием в одной из школ Белграда, в результате которого погибли дети и представитель школьной администрации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли ужасное известие о чрезвычайном происшествии в одной из школ Белграда, в результате которого погибли дети и представитель школьной администрации, - говорится в соболезновании. - Особенно шокирует безжалостность и бессмысленность совершенного преступления, которое неожиданно оборвало судьбы тех, чей жизненный путь только начинался".
От имени белорусского народа и себя лично глава государства выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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