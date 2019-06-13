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Президент Беларуси направился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан
Самолет Главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.
Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Выступление планируется во время работы лидеров в расширенном составе, где предстоит обсудить актуальные проблемы глобальной безопасности и региональной стабильности.
Напомним, решение о повышении статуса Беларуси в объединении до наблюдателя принято 4 года назад. Прежде всего интерес для нашей страны представляет развитие общего транспортного пространства.
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