Президент Беларуси направился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан

Самолет Главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.



Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Выступление планируется во время работы лидеров в расширенном составе, где предстоит обсудить актуальные проблемы глобальной безопасности и региональной стабильности.



Напомним, решение о повышении статуса Беларуси в объединении до наблюдателя принято 4 года назад. Прежде всего интерес для нашей страны представляет развитие общего транспортного пространства.