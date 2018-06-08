Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Форум состоится в городе Циндао.

Самолет Главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. По информации пресс-службы Президента, на саммите Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации и реализации новых направлений сотрудничества между ее членами. Также на повестке дня - укрепление безопасности в Евразийском регионе. Белорусский лидер проведет и ряд двусторонних встреч с главами стран - участниц саммита. В их числе переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.