Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Таджикистан

Завтра в Душанбе состоится заседание Совета глав государств - членов СНГ. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Борт номер один около получаса назад вылетел из Национального аэропорта Минск.

Наиболее принципиальной темой саммита может стать безопасность. Об этом журналистам сообщил посол Беларуси в Таджикистане. Также традиционно большое внимание экономике и гуманитарному сотрудничеству. В целом главы государств будут обсуждать около двух десятков вопросов, ожидается принятие ряда заявлений.