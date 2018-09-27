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Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Таджикистан

Завтра в Душанбе состоится заседание Совета глав государств - членов СНГ. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Борт номер один около получаса назад вылетел из Национального аэропорта Минск.

Наиболее принципиальной темой саммита может стать безопасность. Об этом журналистам сообщил посол Беларуси в Таджикистане. Также традиционно большое внимание экономике и гуманитарному сотрудничеству. В целом главы государств будут обсуждать около двух десятков вопросов, ожидается принятие ряда заявлений.

За рамками саммита запланированы двусторонние мероприятия Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей.

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