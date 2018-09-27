3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Таджикистан
Завтра в Душанбе состоится заседание Совета глав государств - членов СНГ. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Борт номер один около получаса назад вылетел из Национального аэропорта Минск.
Наиболее принципиальной темой саммита может стать безопасность. Об этом журналистам сообщил посол Беларуси в Таджикистане. Также традиционно большое внимание экономике и гуманитарному сотрудничеству. В целом главы государств будут обсуждать около двух десятков вопросов, ожидается принятие ряда заявлений.
За рамками саммита запланированы двусторонние мероприятия Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов